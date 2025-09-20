IR A
La angustia de Camilota por el delicado estado de salud de Thiago Medina: "Uno de los momentos más difíciles"

La influencer describió cómo atraviesa la familia del exparticipante de Gran Hermano la primera semana de internación, mientras sigue en la Unidad de Terapia Intensiva.

La hermana de Thiago habló sobre el momento que atraviesa la familia por el trágico accidente del joven.

Camila “Camilota” Medina compartió que, junto a su familia, atraviesan “uno de los momentos más difíciles” en el octavo día de internación de su hermano Thiago que sigue en la Unidad de Terapia Intensiva después de haber atravesado dos cirugías tras un fuerte accidente vial.

Sabrina Rojas hizo un comentario letal sobre Griselda Siciliani: "Estamos al aire..."

El estado de salud del exparticipante de Gran Hermano, de 22 años y padre de gemelas de un año y medio, preocupa a sus seguidores, quienes sostienen una fuerte cadena de oración pedida por sus familiares.

Ente ellos, su expareja y madre de las menores Laia y Aimé, y su hermana comparten con los fanáticos del joven las novedades diarias. Este sábado, por la mañana, la participante de Cuestión de Peso publicó algunas historias más íntimas: “Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles”.

Camilota en redes sociales

“Mi hermano, nuestra alegría y luz, está luchando por su vida después de un accidente. Sabemos que no estamos solos: sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos siguen y nos apoyan”, desarrolló la influencer.

“Gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fe y en la esperanza. Con la fuerza de todos, creemos que muy pronto lo vamos a volver a ver sonriente y brillante como siempre”, concluyó Camilota.

¿Qué le pasó a Thiago Medina?

El exGran Hermano Thiago Medina chocó con su moto contra un auto, el viernes pasado por la noche, en la ruta 7 y calle La Providencia, en Moreno. Terminó con la fractura de seis costillas y politraumatismos que comprometieron algunos órganos vitales. Debió ser operado de urgencia, mientras las autoridades médicas decidieron extirparle el bazo. Además, comunicaron que sufrió daños severos en su pulmón.

