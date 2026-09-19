La preocupación de Chechu Bonelli por la salud de su hija y los cuidados que debe tener

La modelo explicó que una de sus hijas nació con un solo riñón y que debe tener cuidado a la hora de comer ciertos alimentos y al elegir un deporte.

La modelo y periodista Cecilia "Chechu" Bonelli habló sobre los cuidados que lleva adelante con Amelia, la hija más chica que tuvo junto a Darío Cvitanich, quien nació con una particular condición de salud.

Bonelli pasó por el programa de Mario Pergolini en El Trece y recordó que la pequeña, de tres años, nació con un solo riñón: remarcó que, si bien puede vivir con total normalidad, requiere ciertos cuidados.

Cuando el conductor le consultó sobre la alimentación de sus hijas, Lupe, Carmela y Amelia, Chechu expresó: "Ellas se alimentan bien también. La del medio es muy rebuscada con la comida, hay cosas que no le gustan entonces en casa se hacen tres comidas diferentes".

En este contexto, explicó cuáles son los cuidados que debe tener la menor debido a una condición con la que nació y que requiere especial atención en su vida cotidiana. "Ame tiene un temita particular, nació con un riñoncito nada más, entonces tiene que tener cuidado con comer bajo en sodio. Hay que preparar comida especial. A veces preparamos lo mismo, pero sin sal", detalló.

A partir de esta revelación, el conductor remarcó la importancia de que la niña conozca su situación para que, a medida que crezca, pueda incorporar esos cuidados de manera natural. "La vas a tener que educar para que sepa que tiene esa condición", señaló.

Sin embargo, la modelo aclaró que su hija ya lo sabe y que, pese a su corta edad, comenzó a entender qué alimentos puede consumir. "Ella sabe que tiene que comer sin sal, me pregunta lo que puede comer", contó.

Chechu Bonelli.

Los cuidados no se limitan únicamente a la alimentación. En la misma línea, explicó que con Darío también están evaluando qué tipo de actividad física podrá realizar, ya que debe evitar ciertas disciplinas. "Estamos tratando de ver también qué deporte va a poder practicar porque tiene que tener cuidado con los golpes. Como que no tiene su backup, por así decirlo", expresó.

Chechu Bonelli reveló qué hizo con los regalos y la alianza de Darío Cvitanich tras su separación

Chechu Bonelli se pronunció con total soltura en la transmisión de Valet Parking, el programa emitido por La Casa Stream, sobre la decisión que tomó respecto a los obsequios y recuerdos de sus anteriores parejas. La periodista abrió el debate en el estudio al analizar qué destino darles a los objetos afectivos una vez terminados los vínculos sentimentales, asegurando con firmeza que no tiene intenciones de eliminar los registros de sus etapas pasadas.

En medio de la charla, la modelo recordó su matrimonio con Darío Cvitanich, el exfutbolista con quien tuvo tres hijas y de quien se encuentra distanciada. Al ser interrogada por su compañero Cachete Sierra sobre el paradero del anillo de bodas que intercambió en su casamiento, la comunicadora confirmó que guarda la joya y argumentó: "No lo voy a fundir porque formó parte de mi vida. En un momento me casé, en un momento fui feliz, en un momento elegimos una frase juntos".

Para sostener su postura frente al público, la animadora dejó en claro que la ruptura no altera el uso cotidiano de esos productos al manifestar: "No tendría por qué hacer desaparecer todo, porque forma parte de la historia de mi vida".

Finalmente, el actor le consultó cómo reaccionaría ante la eventual exigencia de un nuevo pretendiente para desprenderse de las pertenencias de su vida matrimonial. La periodista fue categórica al rechazar cualquier imposición de ese estilo y remarcó su postura madura frente a los recuerdos compartidos, asegurando que si viera a una expareja con un presente suyo reaccionaría con alegría: "Ay, mirá, todavía lo usa".