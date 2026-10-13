Shakira resaltó el trabajo de Antonio de la Rúa en su gira: "En la vida todo se transforma"

La cantante volvió a acercarse a su expareja argentino y sorprendió en su último concierto en Europa con un agradecimiento por el respaldo del argentino. "Me ha ayudado muchísimo", destacó la artista sobre el escenario en Madrid.

Shakira cerró la pata europea del Las mujeres ya no lloran tour en Madrid y le agradeció a su exnovio argentino , Antonio de la Rúa , por el respaldo y el trabajo que realizó para su gira. " Me ha ayudado muchísimo ", aseguró la artista sobre el escenario del Macondo Park en España.

"Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira . Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park ", sostuvo la cantante de forma sorpresiva en medio del concierto de este lunes.

Shakira deslizó: " Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler . Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma , Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias".

Shakira y Antonio de la Rúa en la publicación que realizó la cantante tras el concierto en Madrid.

Hace dos meses que los exnovios se mostraron juntos en un restaurante de República Dominicana y dispararon rumores de reconciliación después de 16 años distanciados. En la foto difundida también aparecía Tonino Mebarak, el hermano mayor y colaborador de Shakira .

La artista colombiana se separó del jugador de fútbol Gerard Piqué en 2022 luego de 12 años juntos, por lo que hace cuatro años que está soltera.

Maluma y Shakira en Madrid en el concierto que cerró la pata europea del tour Las mujeres ya no lloran.

En enero de 2011, Shakira y Antonio anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto publicado en el sitio web oficial de la cantante. En ese mensaje, ambos destacaron “el cariño y el respeto mutuo” y aclararon que la relación profesional continuaría a pesar de la ruptura sentimental.

Luego del concierto en Madrid, Shakira compartió un carrusel de fotos y eligió poner en segundo lugar una junto a De la Rúa. "Madrid, gracias por abrirme los brazos y el corazón. ¡No hay nada como cuando una lobita se encuentra con su manada!", sostuvo la cantante en la publicación en Instagram. En la descripción no realizó ninguna mención a su expareja.

El rumor de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

Un video grabado el sábado 30 de agosto se convirtió en el centro de un nuevo rumor en torno a Shakira y Antonio de la Rúa. Durante el concierto que la artista ofreció en el estadio GNP de Ciudad de México, mientras interpretaba Día de Enero, una fanática captó al empresario argentino sentado entre el público, intentando pasar inadvertido. La escena, difundida en redes sociales, rápidamente se viralizó.

En las imágenes se lo ve observando hacia un costado y llevándose la mano a la barbilla, mientras el público acompañaba la canción con sus teléfonos en alto. Para muchos usuarios, la situación tuvo un fuerte simbolismo, ya que el tema fue compuesto por la colombiana durante su relación con De la Rúa.

Shakira y Antonio de la Rúa cuando eran pareja.

Según informó Ecuavisa, no es la primera vez que el exmánager acompaña a la cantante, tanto en giras internacionales como en momentos más privados. De hecho, semanas antes de ese hecho fueron vistos en un restaurante de Miami junto a Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué. En marzo, la hija de De la Rúa, Zulú, participó de un concierto en Buenos Aires, en el que estuvieron presentes otros familiares y amigos cercanos.