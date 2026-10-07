Se separó en medio de rumores de infidelidad y ahora se supo que se casará con la supuesta tercer en discordia La celebración reuniría a cientos de invitados. El anuncio llegó mientras ambos seguían otro festejo. Agregar C5N en









El inicio del vínculo estuvo rodeado de versiones y repercusiones.

Darío Cvitanich se casaría con Ivana Figueiras el 20 de marzo de 2027, según se dio a conocer en LAM. La primicia la dio Karina Iavícoli mientras la modelo y el exfutbolista asistían a la despedida de Lionel Messi en el Monumental. "El 20 de marzo de 2027 se casan Ivana y Darío", anunció la periodista en el programa de América.

La fiesta, de acuerdo con la información, sería multitudinaria y su organización ya estaría avanzada. "Será una fiesta de entre 250 y 300 invitados en el Golf Club de Pacheco, donde vive la madre de Ivana", detalló Iavícoli. El lugar elegido tiene un significado especial para la pareja y su entorno, que se reuniría en ese lugar para celebrar el comienzo de una nueva etapa.

El anuncio llega luego de un camino con varios altibajos. La pareja blanqueó su romance en septiembre de 2025, poco después de que el ex jugador se separara de Chechu Bonelli, la madre de sus hijas. El inicio del vínculo estuvo rodeado de versiones y repercusiones, pero ambos decidieron seguir adelante pese a las críticas y los rumores.

En diciembre de 2025 atravesaron una breve crisis y anunciaron su separación, aunque a las pocas semanas retomaron la relación. Más tarde llegó la propuesta de matrimonio en el Palacio Duhau, en una noche que también generó repercusión mediática. Si no hay cambios en los planes, aquel pedido tendrá su desenlace con el casamiento del año próximo.

Ivana Figueiras siempre negó haber sido la tercera en discordia Cuando estalló la versión de que había sido la tercera en discordia en la relación de Cvitanich y Bonelli, la modelo habló ante las cámaras de Intrusos (América), en el ingreso al cumpleaños de Zaira Nara. "Está todo bárbaro", respondió en ese momento. Al preguntarle si había conversado con Bonelli para aclarar la situación, fue muy clara. "No hay nada para hablar. No hay tercera en discordia. No hay nada", aseguró.

La versión del exfutbolista fue en la misma línea. Daniel Fava contó en A la tarde (América) que habló con él y que le permitió blanquear la información porque, según Cvitanich, "acá no hay nada que esconder". El periodista precisó que la separación llevaba más de seis meses y que el vínculo con Figueiras tenía apenas dos meses. Además, remarcó que, según el deportista, "a Cecilia no la engañó ni con ella ni con otra mujer".