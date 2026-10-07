IR A
IR A

Se separó en medio de rumores de infidelidad y ahora se supo que se casará con la supuesta tercer en discordia

La celebración reuniría a cientos de invitados. El anuncio llegó mientras ambos seguían otro festejo.

El inicio del vínculo estuvo rodeado de versiones y repercusiones.

El inicio del vínculo estuvo rodeado de versiones y repercusiones.

Darío Cvitanich se casaría con Ivana Figueiras el 20 de marzo de 2027, según se dio a conocer en LAM. La primicia la dio Karina Iavícoli mientras la modelo y el exfutbolista asistían a la despedida de Lionel Messi en el Monumental. "El 20 de marzo de 2027 se casan Ivana y Darío", anunció la periodista en el programa de América.

La exhermanita mostró su ticket para el partido de despedida de Messi.
Te puede interesar:

La fortuna que pagó Zoe Bogach para ver el partido despedida de Lionel Messi de la Selección

La fiesta, de acuerdo con la información, sería multitudinaria y su organización ya estaría avanzada. "Será una fiesta de entre 250 y 300 invitados en el Golf Club de Pacheco, donde vive la madre de Ivana", detalló Iavícoli. El lugar elegido tiene un significado especial para la pareja y su entorno, que se reuniría en ese lugar para celebrar el comienzo de una nueva etapa.

El anuncio llega luego de un camino con varios altibajos. La pareja blanqueó su romance en septiembre de 2025, poco después de que el ex jugador se separara de Chechu Bonelli, la madre de sus hijas. El inicio del vínculo estuvo rodeado de versiones y repercusiones, pero ambos decidieron seguir adelante pese a las críticas y los rumores.

En diciembre de 2025 atravesaron una breve crisis y anunciaron su separación, aunque a las pocas semanas retomaron la relación. Más tarde llegó la propuesta de matrimonio en el Palacio Duhau, en una noche que también generó repercusión mediática. Si no hay cambios en los planes, aquel pedido tendrá su desenlace con el casamiento del año próximo.

Ivana Figueiras siempre negó haber sido la tercera en discordia

Cuando estalló la versión de que había sido la tercera en discordia en la relación de Cvitanich y Bonelli, la modelo habló ante las cámaras de Intrusos (América), en el ingreso al cumpleaños de Zaira Nara. "Está todo bárbaro", respondió en ese momento. Al preguntarle si había conversado con Bonelli para aclarar la situación, fue muy clara. "No hay nada para hablar. No hay tercera en discordia. No hay nada", aseguró.

La versión del exfutbolista fue en la misma línea. Daniel Fava contó en A la tarde (América) que habló con él y que le permitió blanquear la información porque, según Cvitanich, "acá no hay nada que esconder". El periodista precisó que la separación llevaba más de seis meses y que el vínculo con Figueiras tenía apenas dos meses. Además, remarcó que, según el deportista, "a Cecilia no la engañó ni con ella ni con otra mujer".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los protagonistas tuvieron idas y vueltas, pero se decidieron a dar un paso clave.

Son dos figuras del periodismo argentino y se supo que están analizando casarse

Ya hay internas en MasterChef.

Se filtró quién es el participante de MasterChef que ya nadie soporta en el reality: "Intenso"

Luck Ra se tomó la situación con humor y sin rencores.

La triste reacción de Luck Ra después del desplante que sufrió de sus compañeros de MasterChef

El canal de aire mostró una drástica transformación en su identidad.

Fuerte decisión en Telefe: el cambio de última hora que desconcertó a los televidentes

Una noticia sobre una nueva pérdida en el mundo del espectáculo internacional generó conmoción en la escena.

Dolor: murió un famoso actor a los 59 años tras batallar contra una peligrosa enfermedad

Tuvo que ser asistido de inmediato por sus compañeros.

No se vio: se desmayó mientras la Sole cantaba en la despedida de Messi y despertó preocupación

últimas noticias

La familia confirmó la triste sobre el músico de 81 años en sus redes sociales.

De qué murió Piero, el cantautor de la protesta social de los '70

Hace 7 minutos
Los vecinos acamparon enfrente del edificio donde vive la anciana para evitar su desalojo.

Quién era Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada que falleció en España

Hace 16 minutos
Piero De Benedictis, un artista que marcó a varias generaciones de argentinos.

Murió Piero, ícono de la canción de protesta y de la música popular argentina

Hace 18 minutos
play

Diputados: el Gobierno rechazó la propuesta opositora de fragmentar el proyecto de Defensa de la Soberanía

Hace 29 minutos
El costo de la construcción cayó con respecto a 2025.

La actividad de la construcción subió 0,4% respecto a julio, pero cayó 4,4% interanual en agosto

Hace 30 minutos