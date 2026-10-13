13 de octubre de 2026 Inicio
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Las desgarradoras despedidas de Breaking Bad a RJ Mitte: Bryan Cranston y Aaron Paul lo recordaron con dolor

Los actores compartieron mensajes en homenaje a su compañero de elenco, quien murió a los 34 años. Cranston recordó los años en que interpretaron a padre e hijo en la ficción, mientras que Paul le dedicó unas sentidas palabras de afecto.

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Cranston recordó los años en que interpretaron a padre e hijo en la ficción

Cranston recordó los años en que interpretaron a padre e hijo en la ficción, mientras que Paul le dedicó unas sentidas palabras de afecto.

La muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr. en Breaking Bad, provocó una profunda conmoción entre sus compañeros de elenco. Bryan Cranston y Aaron Paul, dos de las principales figuras de la serie, lo despidieron públicamente con mensajes en los que expresaron su tristeza y recordaron el vínculo que construyeron durante el rodaje de la exitosa producción.

RJ Mitte tenía 34 años.
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Cranston, quien encarnó a Walter White, compartió una fotografía junto a Mitte y recordó los años que compartieron en la exitosa producción. “Escribo esto sumido en una profunda tristeza. RJ Mitte, mi dulce hijo en Breaking Bad, ha fallecido”, escribió al comienzo de su publicación.

El actor también evocó los primeros pasos de Mitte en la serie, cuando tenía apenas 14 años. “Lo conocí cuando apenas tenía 14 años, tras ser elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con gran alegría y entusiasmo”, señaló.

En otro tramo del mensaje, destacó la evolución profesional de su compañero y su compromiso con la representación de las personas con discapacidad. “Aquel chico aún estaba muy verde cuando empezamos a rodar el episodio piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor excelente”, recordó.

La despedida incluyó una referencia a los últimos contactos que habían mantenido. “Hace apenas unas semanas intercambiábamos mensajes para ver cuándo podíamos quedar a almorzar”, contó Cranston, quien también expresó su pesar por los proyectos y el futuro que Mitte ya no podrá concretar.

Finalmente, el protagonista de Breaking Bad le dedicó una última frase que resumió el vínculo que los unió durante años: “Te extrañaré, hijo”.

Aaron Paul, quien interpretó a Jesse Pinkman en la ficción, también se sumó a los homenajes en las redes sociales. “No encuentro palabras. Estoy desconsolado por esta noticia. RJ, te quiero, amigo. Te vamos a extrañar”, escribió.

El actor también aprovechó el mensaje para dirigirse a quienes pudieran estar atravesando un momento difícil. “Y a quien esté leyendo esto, por favor, que sepa que es querido y que no está solo. Recuérdelo siempre”, agregó.

El recuerdo de RJ Mitte en Breaking Bad

Mitte formó parte de las cinco temporadas de Breaking Bad, emitidas entre 2008 y 2013. Su personaje era el hijo adolescente de Walter White y Skyler, y su participación contribuyó a visibilizar la discapacidad en una producción de alcance internacional.

Fuera de la pantalla, el actor también impulsó iniciativas vinculadas con la inclusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Su trabajo y su compromiso dejaron una huella entre sus colegas y los seguidores de la serie.

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