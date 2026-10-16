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Se destapó uno de los escándalos más grandes de los Martín Fierro de la Música 2026: los famosos salpicados

Un ingreso frustrado a la ceremonia llevó a un fuerte cruce entre dos panelistas en vivo. Todos los pormenores del conflicto.

El cruce subió de tono en LAM
El cruce subió de tono en LAMImagen generada por IA

Uno de los escándalos más fuertes de la edición de los Martín Fierro de la Música 2026 tuvo como protagonistas a Pepe Ochoa y Pilar Smith. El panelista de LAM denunció mediante un comunicado que le impidieron ingresar a la ceremonia y apuntó contra su compañera, que estuvo a cargo de la prensa del evento. La periodista negó cualquier responsabilidad y sostuvo que no le correspondía definir quién podía asistir.

La llamativa decisión de la modelo en un momento complicado.
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En su descargo, Ochoa aseguró que la decisión fue tomada por el organizador y por una persona a la que describió como expulsada de APTRA luego de cuestionar los premios, en una alusión a su compañera. También contó que varios colegas decidieron no asistir en solidaridad con él, entre ellos Carolina Molinari y Fefe Bongiorno. Smith explicó que su tarea estaba vinculada a la prensa y la convocatoria, y que la responsabilidad podía corresponder al productor del evento o tratarse de un malentendido.

El cruce subió de tono en LAM, donde ambos expusieron sus versiones y discutieron sobre cuándo se había enterado la periodista de la situación. El nombre de Diego Suárez apareció como el de quien tomó la decisión de impedir el ingreso, aunque Ochoa también cuestionó a Smith porque consideró que ella sabía lo que pasaba y no hizo nada para ayudarlo.

"No tengo nada personal con vos. Cuando me dicen 'Pilar te baja', si reviso tus actitudes, queda como que hacés eso. Cuando me entero el miércoles, digo 'Si Pilar sabía, ¿por qué no se acerca?'. Te hablo como compañero, de una persona que podría tener un poco de empatía con otra que sabe sobre algo que le iba a pasar", le planteó.

Smith se mantuvo firme. "No me equivoqué. No voy a pedir disculpas por algo que no hice. Escuché que estaban resolviendo porque no lo habían aceptado", explicó, y agregó que le había escrito a Pepe para decirle que lamentaba lo ocurrido. Ochoa insistió con las contradicciones.

"Hablé con vos a la mañana y me negaste que lo sabías. A Santi Riva Roy le dijiste una cosa, a Martín Candalaft le dijiste que nunca supiste nada y, de repente, que sí sabías. Siento que te molestó más la vuelta que se armó", le recriminó. Ella pidió pruebas, como los mensajes, y terminó reconociendo que se había confundido con el momento en que tomó conocimiento de lo ocurrido. "Me confundí de fecha", admitió.

Quién ganó el Oro en el Martín Fierro de la Música 2026

Abel Pintos se consagró como el máximo ganador de la noche y se quedó con el Martín Fierro de Oro de la Música 2026. La ceremonia, la primera edición de estos premios, se celebró en el teatro Tango Porteño, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, organizada por APTRA y conducida por Hernán Drago y Edith Hermida. La estatuilla se la entregó Facundo Ventura, hijo de Luis, presidente de la entidad.

Al subir al escenario, el cantante agradeció a los conductores y dedicó el premio a su familia. "Se lo quiero dedicar a mi viejo, a mi vieja y a mis dos hermanos, Ariel y Andrés, que fueron las primeras cuatro personas del mundo que creyeron en mí. Dios es música, así que gracias a la música y gracias a Dios, por tanto. Los quiero mucho. Muchas gracias de todo corazón", expresó. Además, quien lleva 15 discos grabados en su carrera, también fue elegido Mejor Artista Masculino.

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