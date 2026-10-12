La conductora comunicó la sorpresiva ruptura con una historia en sus redes sociales. La decisión llegó apenas cuatro semanas después de la ceremonia íntima que la pareja celebró en San Isidro para formalizar el vínculo.

La actriz, modelo y conductora Julieta Prandi anunció este lunes el fin de su matrimonio con Emanuel Ortega a través de una publicación en su cuenta de Instagram. La sorpresiva separación ocurre apenas un mes después del casamiento celebrado en San Isidro , a raíz de conflictos irreconciliables en los acuerdos de la pareja.

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"Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel" , escribió la conductora para oficializar el final del vínculo amoroso.

En el mismo comunicado, la animadora explicó los motivos para adelantar la noticia a la prensa. "Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad", sostuvo de manera tajante.

Prandi dejó entrever la existencia de conflictos severos para tomar la decisión. "Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables" , señaló y concluyó el texto con un pedido de respeto.

La separación sucede semanas después de la celebración civil del 15 de septiembre ante 36 invitados. Palito Ortega y Evangelina Salazar , suegros de la conductora, asistieron a ese evento íntimo junto a Martín Ortega , el único hermano del cantante presente en el lugar.

La historia de amor inició en 2020 a partir de un mensaje virtual en plena cuarentena. El músico contactó a la modelo tras observar una fotografía de un viaje a Cuba, y las conversaciones diarias a distancia consolidaron el vínculo durante dos meses.

Redes sociales

El primer encuentro presencial entre ambos ocurrió el 13 de agosto de ese año. "Primero fue un abrazo, que necesitábamos los dos. El beso fue unas horas después. Cuando lo vi, sentí que ya lo conocía", recordó la animadora sobre aquel momento inicial.

La pareja tenía previsto viajar a Miami como luna de miel luego de la ceremonia de los premios Martín Fierro del 6 de octubre. Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas brindó declaraciones adicionales sobre los detonantes exactos de la ruptura matrimonial.