12 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

De qué murió RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en Breaking Bad

Tenía 34 años y fue hallado muerto en Texas. Su papel es uno de los más recordados de la serie estadounidense y su fallecimiento conmocionó a los fanáticos.

Por
RJ Mitte tenía 34 años.

RJ Mitte tenía 34 años.

Getty Images

El actor estadounidense RJ Mitte, recordado principalmente por su interpretación de Walter White Jr. en Breaking Bad, murió a los 34 años en Texas y su fallecimiento conmocionó a los fanáticos de la serie estadounidense, considerada como una de las mejores de la historia.

RJ Mitte.
Te puede interesar:

Murió el actor de Breaking Bad, el hijo de Walter White

Según consignó el medio estadounidense TMZ, los investigadores sospechan que el artista se suicidó, aunque aclararon que todavía intentan confirmar las circunstancias del fallecimiento. El actor padecía parálisis cerebral y requirió de terapia física y entrenamiento durante su infancia.

El personaje de Walter White Jr. también padece parálisis cerebral, aunque el cuadro era más marcado en la serie, motivo por el cual Mitte debió entrenar el uso de muletas y adaptar su motricidad. Su inclusión en el elenco principal se trató del gran salto de su carrera, tras haber acumulado experiencia con apariciones secundarias en producciones como Hannah Montana y Everybody Hates Chris.

RJ Mitte ten&iacute;a 34 a&ntilde;os.

RJ Mitte tenía 34 años.

Por otro lado, se desempeñó como embajador de las entidades United Cerebral Palsy (Unidos por la Parálisis Cerebral) y Shriners Children's. Su representante Sean Reilly destacó en diálogo con la BBC que el actor impulsó la creación de The Mitte Foundation con el fin de acompañar proyectos filantrópicos y sociales "para desafiar los estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad".

Con respecto a su vida íntima, el artista se encontraba casado con la especialista en recursos humanos Kennedy Suarez, a quien le había pedido comprometerse en 2025 luego de que compartieran varios años en pareja.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Romina Yan y Darío Giordano en su casamiento.

Qué decía Darío Giordano sobre Romina Yan: "Va a estar siempre..."

Tan Biónica en Vélez

Tan Biónica suspendió su show en Paraguay a los 40 minutos de empezar a tocar: los motivos

quien es valentin yankelevich, el hijo de romina yan que denuncio a su padre por violencia y maltrato

Quién es Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan que denunció a su padre por violencia y maltrato

El material muestra al Indio Solari y a la banda durante un recital en Palladium y en momentos detrás de escena.
play

Furor por las imágenes inéditas del Indio Solari que se volvieron virales en las redes sociales

¡Otra vez! Facundo Moyano le envió una foto, junto a la influencer, a Moria Casán a pesar de que aun rige una perimetral impuesta por la justicia.

Ya no se esconden: la romántica foto de Facundo Moyano y Candela Arizaga que recibió Moria Casán

Piero De Benedictis, un artista que marcó a varias generaciones de argentinos.
play

Murió Piero, ícono de la canción de protesta y de la música popular argentina

Rating Cero

Valentín Yankelevich denunció los maltratos de su padre.

Denuncia de Valentín Yankelevich: una periodista reveló que su hija fue clave para descubrir los maltratos

Lali Espósito y Cris Morena.

De Lali a Claudia Villafañe: los famosos respaldaron a Cris Morena tras la denuncia de su nieto Valentín

Valentín Yankelevich, Azul Giordano y Franco Giordano.

La razón por la que Azul, la hija menor de Romina Yan, siguió viviendo junto a su padre

RJ Mitte tenía 34 años.

De qué murió RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en Breaking Bad

Romina Yan y Guido Kaczka.

Qué dijo Guido Kaczka, íntimo amigo de Romina Yan, sobre la denuncia contra Darío Giordano

Tras la denuncia de Valentín Yankelevich, Cris Morena reveló el pedido que le hizo Romina Yan antes de morir

Tras la denuncia de Valentín Yankelevich, Cris Morena reveló el pedido que le hizo Romina Yan antes de morir

últimas noticias

Luis Caputo se renunirá con Kristalina Georgieva durante las asambleas anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok. 

Caputo llega este martes a Tailandia para reunirse con el FMI y defender el rumbo económico

Hace 19 minutos
Bárbara Aragón tenía 26 años.

Femicidio en Rosario: el escalofriante detalle que reveló la autopsia de la joven hallada en una valija

Hace 33 minutos
Las calles de Copacabana este lunes por Lula da Silva.

Realizaron otra marcha masiva en apoyo a Lula en Río de Janeiro a dos semanas del balotaje

Hace 45 minutos
La mesa política del Gobierno vuelve a reunirse en Casa Rosada.

Mientras Milei se prepara para viajar a Washington, la mesa política define la semana legislativa

Hace 1 hora
Martes 13, no te cases ni te embarques (Imagen generada con IA)

"No te cases ni te embarques": por qué el martes 13 se considera un día de "mala suerte"

Hace 1 hora