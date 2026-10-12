De qué murió RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en Breaking Bad Tenía 34 años y fue hallado muerto en Texas. Su papel es uno de los más recordados de la serie estadounidense y su fallecimiento conmocionó a los fanáticos. Por Agregar C5N en









RJ Mitte tenía 34 años. Getty Images

El actor estadounidense RJ Mitte, recordado principalmente por su interpretación de Walter White Jr. en Breaking Bad, murió a los 34 años en Texas y su fallecimiento conmocionó a los fanáticos de la serie estadounidense, considerada como una de las mejores de la historia.

Según consignó el medio estadounidense TMZ, los investigadores sospechan que el artista se suicidó, aunque aclararon que todavía intentan confirmar las circunstancias del fallecimiento. El actor padecía parálisis cerebral y requirió de terapia física y entrenamiento durante su infancia.

El personaje de Walter White Jr. también padece parálisis cerebral, aunque el cuadro era más marcado en la serie, motivo por el cual Mitte debió entrenar el uso de muletas y adaptar su motricidad. Su inclusión en el elenco principal se trató del gran salto de su carrera, tras haber acumulado experiencia con apariciones secundarias en producciones como Hannah Montana y Everybody Hates Chris.

RJ Mitte tenía 34 años. Por otro lado, se desempeñó como embajador de las entidades United Cerebral Palsy (Unidos por la Parálisis Cerebral) y Shriners Children's. Su representante Sean Reilly destacó en diálogo con la BBC que el actor impulsó la creación de The Mitte Foundation con el fin de acompañar proyectos filantrópicos y sociales "para desafiar los estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad".

Con respecto a su vida íntima, el artista se encontraba casado con la especialista en recursos humanos Kennedy Suarez, a quien le había pedido comprometerse en 2025 luego de que compartieran varios años en pareja.