Tras agotar las entradas de su primer recital, María Becerra sumó una nueva fecha en River

La artista vendió en tiempo récord los tickets para el recital del 12 de diciembre y agregó otro show 360° para el sábado 13. ¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La artista María Becerra confirmó su segundo show en el Monumental, luego de agotar el primero en tiempo récord, y será la cuarta vez que pise ese escenario en su carrera. El recital que tiene preparado será 360°, lo que lo hará aún más espectacular. ¿Cuándo toca y cuándo salen a la venta las entradas?

Récord histórico: María Becerra agotó un River en menos de tres horas.
El primer concierto, ya con tickets agotados, será el viernes 12 de diciembre, mientras que la nueva fecha es el sábado 13 de diciembre. El show le dará un giro total a su carrera y también quedará en la historia del estadio de River.

Las entradas estarán a la venta exclusivamente a través de All Access, desde este jueves a las 13 para clientes BBVA, quienes tendrán el beneficio de comprar con la posibilidad de contar con seis cuotas sin interés.

A pocas semanas de haber presentado Infinitos como el mar, una de sus nuevas canciones y pieza audiovisual que estará incorporada en su show, Becerra decidió volver a presentarse. Este 2025 fue introspección para la artista, que en marzo y mayo presentó dos canciones: primero Tatu y luego Ramen para dos , junto a Paulo Londra.

María Becerra en el estadio de River. Imagen por: Camila Alonso Suárez

Por eso, su regreso es uno de los eventos más esperados de la música en vivo. Además, se trata de una propuesta inédita porque es el primer show en formato 360° en la historia del Monumental. La puesta escénica será diseñada para que cada rincón viva una experiencia única.

En el regreso, María presenta una nueva etapa artística que será mostrada en su nuevo álbum conceptual. Allí presenta distintos alter egos llamados Shanina, JoJo, Maite y Gladys. Cada personaje representa su costado emocional y creativo que está presente en las canciones.

