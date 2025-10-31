Quién es la famosa cantante que se sumó a una plataforma para adultos: "Colapsó la página" La artista sorprendió al mundo musical al anunciar que se suma a la plataforma Only Fans. “Son tremendos”, escribió en su cuenta de Instagram.







¿María Becerra se sumó a una plataforma para adultos? Redes sociales

Las plataformas para adultos se llenaron de famosas y una de las que no perdió oportunidad fue María Becerra para poder promocionar su nuevo álbum. Fue a través de su cuenta de Instagram que subió una historia donde dio a entender que se “colapsó la página”. Pero, ¿realmente se hizo una cuenta de Only Fans?

“Entró tanta gente que la página se colapsó... son tremendos. Pero como todavía no dormí y me paso de buena, les dejo mi contenido de calidad”, decía la imagen que estaba borrosa con el fin de generar expectativa.

María Becerra Redes sociales Ante esto, muchos fanáticos se pusieron a buscar su perfil en la plataforma sin éxito. De esa manera, su nombre se volvió tendencia en redes sociales y quedó en X, por lo que logró el marketing necesario.

Luego, a través de sus historias de Instagram, María Becerra confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum llamado QUIMERA, lo que puede entenderse como ese sueño o deseo que parece imposible pero que impulsa a seguir adelante. El mismo ya puede ser preguardado en Spotify, aunque recién se podrá escuchar desde el jueves 20 de noviembre.

María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena La cantante María Becerra anunció su nuevo álbum y podría cambiar la música para siempre, ya que reveló la aparición de varios alter ego que tendrá en el disco, por lo que los temas serán muy distintos entre las personalidades que introducirá al público.

Según informó la propia artista, el disco contará con un total de 17 canciones y ya hay varias confirmadas, como son los casos de sus últimos estrenos con Paulo Londra, Tini Stoessel y XROSS. Además, adelantó el nombre de sus distintos alter ego para la producción, con nombres como Jojo, Maite, Gladys y María: JOJO

JOJO 2

JOJO 3

RAMEN PARA DOS (ft. Paulo Londra y XROSS )

y ) INFINITOS COMO EL MAR (ft. XROSS )

) HASTA QUE ME ENAMORO (ft. Tini Stoessel y XROSS )

y ) CORAZÓN VACÍO

MAITE 2

MAITE 3

7 VIDAS (ft. XROSS )

) GLADYS 2

GLADYS 3

MARÍA 1

MARÍA 2

TATÚ

MARÍA 4

MARÍA 5 Con respecto a las canciones que ya se estrenaron, en materia de reproducciones, RAMEN PARA DOS tiene más de 67 millones, HASTA QUE ME ENAMORO superó las 15 millones y tanto 7 VIDAS como INFINITOS COMO EL MAR alcanzaron los 11 millones. Todo esto genera que haya mucha expectativa alrededor de lo que será QUIMERA.