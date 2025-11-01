IR A
La impresionante transformación de María Becerra: se cambió el look y todos quedaron atónitos

La artista argentina sorprendió con una nueva imagen antes de sus shows en River, marcando otra etapa en su carrera con un estilo totalmente distinto.



Con una estética más natural y madura, María Becerra reafirma su identidad artística en la antesala de un récord histórico en River.

  • La cantante presentó un nuevo look con cabello largo, oscuro y con rulos.
  • El cambio generó una ola de reacciones entre sus más de 14 millones de seguidores.
  • Muchos interpretaron la transformación como una antesala de sus shows en River Plate.
  • Becerra continúa consolidando su presencia internacional y será asesora de Sebastián Yatra en La Voz España.

La nueva imagen de María Becerra volvió a captar la atención del público y de la industria. A poco de sus esperados shows en el estadio River Plate, la cantante presentó un cambio de estilo que simboliza una etapa de madurez artística. Su melena larga, oscura y con rulos marcó una clara ruptura con los colores vibrantes y peinados de sus primeras etapas, mostrando una versión más natural y poderosa.

Este giro estético no parece casual: coincide con un momento de máxima expansión en su carrera, luego de agotar tres fechas en el Mâs Monumental y convertirse en la primera artista argentina en hacerlo. La decisión de renovar su imagen refuerza la idea de un crecimiento integral, donde lo visual acompaña la ambición de sus proyectos.

El contraste entre lo íntimo y lo monumental atraviesa este presente de Becerra. Mientras su look resalta una conexión más personal y terrenal, los preparativos para su espectáculo 360° en River anticipan una puesta de nivel internacional. Cada detalle, desde la estética hasta la producción, refleja el camino de una artista que sigue reinventándose sin perder autenticidad.

María Becerra look
El cambio de imagen de María Becerra anticipa el gran despliegue visual que prepara para su espectáculo 360° en el Mâs Monumental.



María Becerra será asesora de Sebastián Yatra en La Voz España

El éxito de María Becerra trasciende las fronteras argentinas. Su participación como asesora de Sebastián Yatra en La Voz España refuerza su posición como una de las figuras más destacadas de la música latina actual. En la nueva edición del programa, titulada La Gran Batalla, los coaches contarán con la ayuda de artistas invitados para orientar a los concursantes, entre ellos la propia Becerra.

A sus 25 años, la cantante se consolidó como un referente de la música urbana latinoamericana, con colaboraciones junto a J Balvin, Becky G, Camila Cabello, Manuel Turizo y Lola Índigo, que ampliaron su proyección internacional. Además, su reciente #Tour24 la llevó a más de 50 escenarios de América y Europa, confirmando el impacto global de su carrera.

Sebastián Yatra
La artista argentina será asesora de Sebastián Yatra en la nueva edición de La Voz España.



El nuevo look que presentó parece acompañar este momento de expansión profesional, en el que combina imagen, identidad y crecimiento artístico. María Becerra demuestra, una vez más, que cada paso en su trayectoria es también una declaración de estilo y autenticidad.

