María Becerra rompió el silencio sobre su salud tras los embarazos perdidos: "Tuve miedo de morirme"

En diálogo con el programa radial Perros de la calle, la cantante comenzó por confesar: "Después de todo lo que me pasó tuve mucho miedo de morirme. Tuve ataques de pánico, de ansiedad. Después de lo que me pasó, no hice terapia, me cuesta. No sé si me puedo sentar y hablar de lo que pasó porque siento ansiedad". Con estas palabras, adelantó que todavía le cuesta mucho referirse a la complicada situación que le tocó vivir.