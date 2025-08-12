Récord histórico: María Becerra agotó un River en menos de tres horas La Nena de Argentina batió un nuevo récord al agotar 85 mil entradas para su show en formato 360°. Será el recital más grande en la historia del Monumental y marca un capítulo clave en su vertiginosa carrera.







Récord histórico: María Becerra agotó un River en menos de tres horas.

María Becerra volvió a hacer historia este martes luego de agotar en apenas tres horas las 85.000 entradas para su espectáculo en formato 360° en el estadio River Plate, previsto para el jueves 12 de diciembre.

La artista oriunda de Quilmes se convertirá así en la primera mujer argentina que agotó tres shows en River, incluyendo las dos funciones completamente vendidas que ofreció en 2024. Además, será el primer recital en la historia del Monumental con escenario 360°, diseñado para conectar con el público desde todos los ángulos.

Tras agotar la preventa en apenas 90 minutos, se abrió la venta general de entradas, que también registró una fuerte demanda desde el inicio. Este fenómeno confirma la magnitud del suceso, tanto por su convocatoria como por el formato inmersivo del show.

La estrategia de promoción del espectáculo fue parte del éxito: anunció el show mediante una intervención en streaming con sus alter egos, y cerró la presentación con un show sorpresa desde un helipuerto en Puerto Madero acompañado por 300 drones.

Además de su imparable recorrido musical, María Becerra se prepara para su debut actoral en TV con la serie En el barro, la continuación de El Marginal que se estrena este jueves en Netflix.