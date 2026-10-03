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Tonos arena y mucha luz: así es la casa de Cami Homs

El hogar cuenta con un espacio pensado para disfrutar del aire libre, con una decoración simple y detalles que aportan calidez.

Conocé cómo es la casa de Camila Homs.

Conocé cómo es la casa de Camila Homs.

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  • La casa combina espacios amplios y mucha luz natural.
  • El jardín cuenta con un living exterior cómodo y sencillo.
  • Las plantas grandes son parte importante de la decoración.
  • La madera y el tono arena aportan calidez al ambiente.

La casa de Cami Homs tiene espacios amplios, mucha luz natural y una decoración en tonos claros. En uno de los sectores exteriores armó un living al aire libre con muebles de madera y grandes plantas. El ambiente combina comodidad y un estilo simple, con el tono arena como uno de los colores principales. La elección de pocos elementos hace que el lugar se vea ordenado y despejado.

Cami Homs apostó por un look comfy chic en gris melange para una jornada al aire libre.
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El living está formado por un sofá de tres cuerpos y dos sillones individuales, todos con estructura de madera clara y almohadones en color crudo. En el centro hay una mesa ratona rectangular de madera, también en un tono claro. La superficie está formada por listones y mantiene el mismo estilo que el resto de los muebles. Así, todo el conjunto queda integrado y sin demasiados objetos alrededor.

Así es el jardín exterior de la casa de Cami Homs.

Así es el jardín exterior de la casa de Cami Homs.

Las plantas ocupan un lugar importante en este sector de la casa. Hay ejemplares de gran tamaño ubicados a ambos lados del living, con hojas verdes y alargadas que contrastan con los colores claros. También aparecen macetas blancas, de diseño simple, que acompañan la decoración. La distribución permite que la vegetación enmarque los muebles sin quitar espacio.

Como es la casa de Camila Homs

El living exterior está ubicado en una galería amplia y muy luminosa. Los grandes ventanales permiten que entre mucha luz durante el día y también conectan este sector con el resto de la vivienda. En la pared del fondo se pueden ver varios paños de vidrio acompañados por cortinas livianas en tonos claros. Estas ayudan a dar privacidad sin quitar luminosidad.

El piso claro y las paredes blancas completan la base del ambiente. Sobre ellos se destacan la madera de los muebles, los almohadones crudos y el verde de las plantas. La decoración no tiene demasiados adornos y apuesta por mantener el espacio libre. Los colores neutros y el tono arena ayudan a darle una apariencia cálida sin perder la sensación de amplitud.

Así es el jardín exterior de la casa de Cami Homs.

Así es el jardín exterior de la casa de Cami Homs.

La propuesta combina muebles simples, plantas grandes y una paleta de colores claros para aprovechar este espacio exterior. La madera y los textiles en tonos neutros le dan calidez al ambiente, mientras que las paredes blancas y los ventanales mantienen la luminosidad. De esta manera, Cami Homs armó un living exterior cómodo y sencillo, integrado a una galería que aprovecha al máximo la luz natural.

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