3 de octubre de 2026 Inicio
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A qué hora juega la Selección argentina vs. Burkina Faso, por un amistoso: formaciones y cómo verlo en vivo

El equipo de Lionel Scaloni recibe al conjunto africano en el estadio de River en el segundo amistoso, tras la goleada 4 a 0 ante Bolivia. Con la particularidad de que los jugadores rivales todavía no pudieron llegar al país por complicaciones en su vuelo.

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La Selección argentina enfrenta a Burkina Faso.

La Selección argentina enfrenta a Burkina Faso.

La Selección argentina enfrenta a Burkina Faso en el estadio Monumental por el segundo amistoso de la gira en el país. El director técnico Lionel Scaloni tiene al equipo confirmado con una sola duda, mientras que aguarda la llegada del equipo rival, quienes tuvieron complicaciones con su vuelo.

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El conjunto argentino viene de golear 4 a 0 a Bolivia en el primer amistoso disputado en el estadio Mario Alberto Kempes. Los goles fueron de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López. Este será el segundo amistoso y el último será el martes en el mismo escenario, pero con Lionel Messi.

El Cuti Romero, nuevo capitán de la Selección argentina, metió el tercero ante Bolivia.

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El capitán ya arribó al país el viernes por la mañana con toda su familia y lo hizo en Rosario, donde permanecerá el fin de semana y luego partirá rumbo para Buenos Aires para jugar su último partido con la camiseta argentina. Para el encuentro también estarán Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no fueron convocados esta vez.

Por su parte, Burkina Faso aguarda llegar al país, ya que tuvieron un inconveniente en el viaje y llegarán unas horas antes del encuentro. Vienen de disputar el arranque de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 y terminaron con saldo positivo en el Grupo F.

El primer partido empataron ante Benín por 1 a 1 y luego derrotaron a República Centroafricana por 1 a 0.

Selección argentina vs. Burkina Faso: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: José Cabero
  • Estadio: Monumental

Selección argentina vs. Burkina Faso: probables formaciones

  • Selección argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

  • Burkina Faso: Hervé Koffi; Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Arsène Kouassi; Josué Doucet, Ismahila Ouédraogo; Abdoul Zagré, Ousseni Bouda, Abdoul Tapsoba y Lassina Traoré. DT: Amir Abdou.

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