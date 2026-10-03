El fenómeno del hockey en Argentina explicado por los expertos: cuáles son los secretos del éxito

Las Leonas salieron campeonas del mundo hace poco más de un mes, pero el proyecto dentro del país comenzó muchos años antes. Cómo se manejan los clubes y cuáles son las claves para tener generaciones enteras de jugadoras competitivas.

El 29 de agosto de 2026 quedó marcado a fuego para el hockey argentino después de que Las Leonas conquistaran su tercer título al consagrarse campeonas del mundo. Un hecho que se celebró, en primer lugar, por ratificar el lugar del seleccionado femenino entre los mejores del planeta, pero sobre todas las cosas, por tratarse de un deporte amateur.

De esta manera queda expuesta la labor de los clubes, incansable cantera de talentos que capta, cría, forma y consolida a miles de jugadoras y jugadores año tras año que no solo son campeones en sus equipos, sino que también se proyectan como nombres propios de las selecciones nacionales.

A fuerza de títulos, el hockey se convirtió en uno de los deportes más elegidos entre los más chicos, por lejos. De hecho, hoy muchos de los clubes que forman parte de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires tienen lista de espera y de acuerdo con datos recolectados por C5N sobre cuatro instituciones, la cifra está cerca de los 1.000 niños y jóvenes realizando la actividad en cada una.

El caso de GEBA, por ejemplo, es más que claro: más allá de todas las tiras y todas las divisiones existentes que están federadas, el club decidió abrir una instancia de "escuela" que es precompetitiva para no dejar a las niñas fuera del circuito de torneo.

Entonces, ¿cómo es que se explica el triunfo de Las Leonas considerando el contexto de amateurismo en el que se encuentran las jugadoras? "No se explica", reconoció de manera sincera el exentrenador de Las Leonas, Gabriel Minadeo . Sin embargo, hay cuatro pilares que, de cierta manera, sostienen la hegemonía del proyecto del hockey argentino, que comenzó hace más de 20 años y hoy sigue en pie.

Canchas de agua, la inversión que cambió el rumbo de deporte para siempre

Para Minadeo, coordinador de hockey en Banco Provincia, el cambio fundamental se dio en que los clubes tomaran la determinación de invertir en canchas de agua. Si bien el exentrenador de Argentina opina que el título llega gracias "a una gran continuidad que viene desde hace muchos años y de trabajar seriamente", aseguró que el cambio grande que hubo en los clubes respecto de la infraestructura propició mejores condiciones para las jugadoras y jugadores e impulsó la paridad con las potencias.

"Los clubes han invertido en canchas de agua, de hecho el Metro casi no se juega canchas de arena. Entonces, esto también es otro tipo de hockey. Y lo mejor de todo esto que las chiquitas ya nacen en canchas de agua", remarcó en diálogo con C5N.

El exjugador de hockey comparó la actualidad con su época sobre el césped: "Cuando nosotros estábamos con Las Leonas hubo que hacer una gran adaptación en canchas de de arena y canchas de agua. Hoy ya casi no hay adaptación porque ya se nace dentro de ese tipo de superficie. Esto hace que que crezca un montón todo eso que tiene que ver con con la técnica".

Por citar un ejemplo, en Países Bajos, Alemania o Bélgica, los expertos sostienen que absolutamente todos los clubes tienen más de una cancha de agua, mientras que en Argentina el promedio es una por institución. Es por eso que la convicción de los dirigentes de los clubes de hacer un aporte económico para tratar de evolucionar y darle lo mejor a un deporte que, evidentemente da resultados, es clave para llevar adelante la gestión de la disciplina.

Buenos Aires, la liga competitiva que propulsa el hockey

El campeonato de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires es el torneo que todos quieren jugar por peso y por nivel. La exigencia es tan alta, que los clubes apuestan a más y mejores mejoras (valga la redundancia) para ser campeón. Son 14 clubes en la primera masculina como así también en la femenina, de donde salen los mejores talentos del deporte.

"El nivel de Argentina es también por el tipo de torneo que se juega. Es un torneo y vuelta en Capital Federal donde todos los clubes invirtieron mucho y tiene mucha chicas recontra capacitadas, de hecho muchas chicas se van a jugar afuera y vuelven a jugar al país por el nivel del campeonato", reconoció Mariano Mahile, director deportivo de GEBA.

En ese sentido, reconoce que el Metropolitano es, de cierta manera "la vidriera" de los clubes del interior para emigrar a clubes con mayor reconocimiento y títulos dentro de la liga.

Minadeo, por su parte, resaltó la importancia de la organización de los campeonatos argentinos por parte de la Confederación Argentina de Hockey, como así también la conformación de concentraciones nacionales a partir de los 16 años: "Es un sistema formativo que te permite detectar talentos a temprana edad. Si son del Interior, muchas optan por viajar a Buenos Aires porque el Metropolitano es muy intenso".

A la par de la enorme demanda de jugadoras y jugadores dentro del país se suma una preocupación que asoma los últimos años, que tiene que ver con la falta de entrenadores para las divisiones inferiores. Hoy la tecnología y el acceso a internet permite que los DT puedan elegir dónde, cómo y con quién capacitarse, pero los clubes afirmaron a C5N que buscan los mejores profesionales para las categorías de base.

El hockey es uno de los deportes más populares de Argentina.

Profesionalización a pesar del amateurismo

El nacimiento de Las Leonas en los 2000 significó, claramente, un antes y un después dentro del deporte. Pero no solo por los títulos obtenidos, sino que también marcó el camino para modificar hábitos y mejorar la preparación en todos los aspectos posibles: "Antes de Cachito Vigil se entrenaba dos o tres meses antes de una competencia. A partir de allí dijimos 'bueno, se entrena todos los días desde a las 8 de la mañana y después gimnasio, que en ese momento las chicas no pisaban el gimnasio. Eso hizo que también haya un cambio grande físico".

Comportarte como profesional siendo amateur no es un desafío fácil, pero sí se simplifica con el respaldo de dirigentes que crean en los proyectos. Así lo ve Matías Potenza, coordinador en Lomas Hockey.

"No es difícil sentarse a negociar para solicitar algo que necesitemos, por suerte en el club se desviven por conseguir lo que nos haga falta y nos dan una mano terrible. Sobre todo en infraestructura, incluso con la gran densidad de jugadoras que tenemos, el club nos nos alquila una cancha para poder tener más superficie de entrenamiento y más espacio y mejoras para las categorías C de proyección. Siempre están al pie del cañón", destacó el defensor de Lomas.

Un dato no menor es que crecieron los staff dedicados únicamente al hockey: a lo estrictamente deportivo, hablando específicamente de entrenadores y preparadores físicos, hoy los clubes copiaron el modelo de selección e incorporaron muchos más profesionales. En la actualidad ya hay clubes que cuentan con dos o tres asistentes, hay cámaras y hasta analistas de video.

Potenza contó detalladamente cómo está compuesto el departamento que lleva adelante la actividad en uno de los clubes más reconocidos de Buenos Aires: "En el hockey de damas tenemos cuatro coordinadores. Yo encabezo el área de coordinadores y tengo a cargo esas personas. Después, como entrenadores tenemos 35, ocho preparadores físicos y entre nutricionista, kinesiólogos, la gente de bioanálisis y coach psicólogos, otras tenemos 10 personas más o menos".

Pese a todo esto, el hockey sigue siendo un deporte amateur, por lo que quienes practican la disciplina deben pagarse sus cuotas, viajes, implementos, suplementos y hasta sus propias canchas.

A pesar de las rifas, sorteos o todo tipo de acción recaudatoria que pueda gestarse dentro de cada institución, según pudo averiguar C5N, cada club puede ofrecer distintos beneficios: que trabajen en las tiras inferiores para solventarse sus gastos, acceso sin cargo a nutricionistas y kinesiólogos o bien existen instituciones como GEBA en las que, por estatuto, los becan por ser parte de la Selección y también por haber participado en Juegos Olímpicos.

Potenza contó que el club tiene mucho que ver con el desarrollo personal de las jugadoras: "Nos da una mano por ahí cerrando con algún sponsoreo. Nos acompañan con facilidades, los nutricionistas nos hacen descuentos y nos ponen a disposición un montón de cosas".

Gran caudal de talentos combinados con la garra: un combo infalible

Retomando un poco la cuestión de la cantidad de niños y jóvenes practicando la disciplina, es importante dimensionar que hay alrededor de cuatro y hasta cinco tiras por categoría. Lo que genera, de manera proporcional, que a mayor base de jugadores, sea mayor la probabilidad de descubrir talentos que se puedan convertir en buenos prospectos de la Selección.

Así como tiene su parte positiva, como contrapartida, la excesiva demanda hoy hace que los clubes no puedan afrontar al 100% la problemática. Así lo ve Juan Ignacio Gilardi, campeón olímpico con Los Leones y hoy en San Fernando: Sanfer, GEBA y Muni (Ciudad) son clubes que hasta podrían crecer más en cantidades de jugadoras. Pasa que la infraestructura no da, los espacios físicos para hacer una cancha más no dan".

Puntualmente, Gilardi contó que "hoy en San Fernando tenemos 200 familias en pista de espera para ingresar al club y anotar a sus hijas a jugar el hockey. Eso es una dificultad que, bueno, lamentablemente no es fácil de subsanar porque necesitarías otro otro espacio y hoy el club no lo tiene. Los predios municipales están ocupados para fines municipales. Entonces, bueno, estamos limitados dentro de esa estructura también".

El exjugador de la Selección brindó un dato importante a la hora de analizar las distintas variables de éxito del hockey en el país: "Argentina tiene mucha más población jugando al hockey femenina que el resto de los países en el mundo. O sea, los únicos dos países que tienen la casi la misma cantidad de jugadoras femeninas federadas son Argentina y Holanda. Entonces, cuando vos vas a la comparación de de por qué esos dos equipos siempre están peleando, la explicación principal arranca ahí, en el caudal de jugadoras que tenés. Al tener una base mucho más grande, es más fácil que te lleguen jugadoras de calidad a la cima".

Para el dirigente de GEBA, uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo del deporte es el respeto a los procesos: "Tenemos muchísima demanda en las categorías infantiles, muchos profes se suman a ayudar de otras divisiones. Pero es una etapa en la que se tiene que trabajar mucho con los padres más que nada porque hay un proceso que es indispensable respetar para que se conviertan en las Leonas o Leones que los chicos sueñan ser. Hay que estar en los entrenamientos, tenerle paciencia a los procesos y no saltéarselos, no hay con que darle".

Potenza, en tanto, analizó que "hoy las jugadoras destinan una gran parte de su tiempo en lo que es hockey. Desde los 12 años las chicas piensan en hockey 24/7 y al mismo tiempo estudian, buscan su profesión, van al colegio, a la universidad y bueno, se puede. Lo logran".

Minadeo, por su parte, le aporta un componente emocional. "Esto es un poco como se explica el deporte argentino, la pasión que uno le pone, las ganas. Entrenás todos los días y te vas a tu casa para después seguir estudiando y seguir trabajando. En otros lugares tienen tienen distintas cosas o privilegios que les hace más mucho más fácil la vida deportiva. Pero bueno, acá el deporte argentino tiene esa cosa distintiva que es la gran pasión que le pone a los sueños. Creo que eso hace que uno iguale todas las posibilidades que tienen en el exterior", cerró.