3 de octubre de 2026 Inicio
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Primavera cargada de humedad: así sigue el clima con la llegada de las tormentas

El pronóstico anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana, con tormentas y precipitaciones en distintas zonas del país. Qué se espera para los próximos días y cómo continuará el tiempo en octubre.

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El pronóstico anticipa tormentas y precipitaciones para este sábado en el AMBA y otras zonas del país.

El pronóstico anticipa tormentas y precipitaciones para este sábado en el AMBA y otras zonas del país.

  • Cómo seguirá el tiempo después de las tormentas del sábado.
  • Qué temperaturas se esperan para el domingo, lunes y martes.
  • Cuándo mejorarían las condiciones meteorológicas.
  • Qué zonas del país tendrán precipitaciones y tormentas.
  • Cómo será el panorama meteorológico durante la primavera.

Primavera cargada de humedad: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas y lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires en un escenario atmosférico que tendrá un cambio marcado durante este fin de semana. Así sigue el clima con la llegada de las tormentas.

Las lluvias y tormentas se mantendrán durante la jornada del sábado en el AMBA. 
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Después de una jornada estable, el pronóstico anticipa lluvias para hoy, acompañadas por temperaturas más bajas. Luego de un viernes cálido y con nubosidad variable, las condiciones comenzaron a cambiar, por la rotación del viento al noreste alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h.

Así, el comienzo de mes estará marcado por un fin de semana inestable en distintas zonas del país, mientras que la perspectiva para los próximos meses anticipa una primavera con mayor presencia de lluvias en varias regiones.

Cómo sigue el clima tras las lluvias del sábado

El sábado será la jornada con mayor inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas durante casi todo el día, con una probabilidad de precipitaciones del 100% durante la mañana. Las temperaturas también descenderán respecto del viernes, con registros que estarán entre los 12°C y 16°C. Además, la madrugada estará marcada por condiciones ventosas.

La situación cambiará el domingo, cuando se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 11°C y 21°C y para el lunes y martes, en tanto, el panorama meteorológico anticipa máximas de 22°C. Es importante tener en cuenta que las lluvias no estarán limitadas al AMBA pues el sudoeste de la provincia de Buenos Aires también tendrá lloviznas, particularmente en localidades como Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Además, el período de condiciones inestables alcanzará distintos sectores de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, San Luis y Santa Fe, con presencia de alertas meteorológicas en varias zonas del país. El pronóstico también contempla distintos fenómenos meteorológicos en otras regiones. Para este sábado, se prevé alerta naranja por tormentas en sectores de Formosa, casi toda la provincia del Chaco y el norte de Corrientes. En la Patagonia también se espera caída de agua en sectores de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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