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Jardín con atracciones y grandes ventanales: así es la casa de Lizy Tagliani

La conductora eligió una casa en Adrogué que combina espacios verdes, juegos y detalles vinculados con sus recuerdos de infancia.

Lizy Tagliani eligió una casa en Adrogué que combina espacios verdes

Lizy Tagliani eligió una casa en Adrogué que combina espacios verdes, juegos y detalles vinculados con sus recuerdos de infancia.

  • Cómo es por dentro la casa de Lizy Tagliani
  • Qué tiene el enorme jardín de la conductora
  • Los juegos y espacios que eligió para su familia
  • Cómo es la decoración de la propiedad
  • Por qué decidió volver a vivir en Adrogué

Jardín con atracciones y grandes ventanales: Lizy Tagliani vive junto a Sebastián Nebot, su hijo y sus mascotas en una particular propiedad de una localidad del sur del Gran Buenos Aires. La propiedad es iluminada, tiene pileta, juegos y un amplio jardín. Así es la casa.

El actor británico Ian Charleson quedó ligado para siempre a una de las interpretaciones más recordadas de la obra de Shakespeare. 
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Lizy Tagliani eligió volver a Adrogué, el lugar donde creció, para construir junto a su pareja y su familia un hogar pensado para disfrutar de la vida cotidiana. La construcción se destaca por sus espacios verdes, sus amplias ventanas y un espacio verde con juegos que se convirtió en uno de los principales sectores del espacio.

La residencia también tiene un significado especial para la conductora: su elección estuvo relacionada con los recuerdos de su infancia y con las casas en las que trabajaba su mamá cuando ella era chica. Además, pertenecía a los padres de unos amigos y, para concretar la operación, la panelista entregó un departamento que tenía en Belgrano como parte del acuerdo y luego comenzó a pagar el resto del valor mediante un arreglo personal con los propietarios.

Cómo es la casa de Lizy Tagliani

La propiedad tiene dos plantas y una estética que combina elementos de las tradicionales casas alpinas con detalles modernos. En el exterior se destacan la madera, las tejas, una chimenea y un balcón. En el interior predominan las paredes claras y los ventanales de grandes dimensiones, que permiten aprovechar la luz natural y mantienen una conexión visual con el jardín.

La decoración apuesta por un estilo cálido, con roble presente en distintos sectores y tonos neutros que dejan que el verde del exterior tenga protagonismo. El living cuenta con piso de parquet claro, un sillón naranja y un gran espejo circular con forma de sol, uno de los objetos que más llama la atención dentro del ambiente.

El jardín es uno de los grandes protagonistas: a diferencia de las viviendas que suelen mostrar las figuras del espectáculo, el espacio está pensado principalmente para el uso familiar y el entretenimiento. Entre los distintos sectores hay una calesita, hamacas, un tobogán, una cama elástica y un pequeño arco de fútbol. También cuenta con una pileta para disfrutar durante los meses de calor.

El domicilio fue adaptado además para convivir con los animales de la familia: Lizy y Sebastián tienen seis perros y dos gatos, que cuentan con espacio suficiente para moverse tanto dentro como fuera de la propiedad.

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