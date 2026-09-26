IR A
IR A

Detalles en madera y renovación destacada: así es la casa de Cinthia Fernández

La casa de la modelo combina espacios amplios y diferentes estilos de decoración, mientras una reciente renovación sumó nuevos detalles a varios de sus ambientes.

Conocé como es la casa de Cinthia Fernández.

Conocé como es la casa de Cinthia Fernández.

Redes sociales
  • Cinthia Fernández renovó siete sectores de su casa en apenas 24 horas.
  • La transformación se realizó sin obra, escombros ni polvo.
  • Los revestimientos de madera varillada cambiaron la estética del living, el comedor y la cocina.
  • Los dormitorios y la planta alta también tuvieron modificaciones decorativas.

La casa de Cinthia Fernández atravesó una renovación que cambió por completo la apariencia de varios de sus ambientes. La transformación se realizó en apenas 24 horas y permitió darle un nuevo estilo a distintos sectores de la vivienda, con una propuesta que combinó detalles decorativos, practicidad y tonos cálidos.

Abel Pintos le cantará al papa León XIV. 
Te puede interesar:

Abel Pintos cantará en la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione

El proyecto abarcó siete espacios de la propiedad, entre ellos el living-comedor, la cocina y los dormitorios. A diferencia de una remodelación tradicional, los cambios se hicieron mediante la colocación de paneles de revestimiento, sin necesidad de romper paredes ni generar escombros o polvo. De esta manera, fue posible modificar la estética de los ambientes en muy poco tiempo.

Así quedó la casa de Cinthia Fernández tras la remodelación interior.

Así quedó la casa de Cinthia Fernández tras la remodelación interior.

La madera se convirtió en una de las grandes protagonistas de esta renovación, especialmente a través de los paneles varillados en tonos cálidos. Estos revestimientos permitieron darle otra apariencia a paredes y columnas, además de conectar visualmente distintos rincones de la casa. Sin embargo, la propuesta también incluyó colores más oscuros para darle una identidad diferente a uno de los dormitorios.

Como es la casa de Cinthia Fernández

En el living-comedor, uno de los cambios principales se realizó sobre una columna gris ubicada cerca del ingreso. El sector, que antes tenía cuadros colgados, quedó cubierto con paneles de madera varillada que también se extendieron por una de las esquinas. En el comedor, la pared detrás del mueble flotante de la televisión recibió el mismo tratamiento, con un fondo que acompaña la mesa de mármol.

La renovación también llegó a la cocina, donde el rincón del café sumó un revestimiento detrás del mueble metálico con estantes. Además de cambiar su aspecto, los paneles ayudaron a disimular agujeros e imperfecciones de la pared. En el dormitorio principal, en tanto, la cabecera de la cama quedó enmarcada por un mural de madera que se extiende desde el techo hasta el piso, mientras que la pared opuesta también fue revestida para mantener una misma línea decorativa.

El dormitorio principal y la cocina fueron parte de la renovación.

El dormitorio principal y la cocina fueron parte de la renovación.

En una de las habitaciones individuales, la propuesta fue distinta, con paneles varillados en negro y gris oscuro que le dieron una identidad propia al ambiente. La planta alta también se sumó a los cambios, con madera cálida en la pared del estar y distribuidor, detrás del sillón y el mueble bajo. Así, Cinthia consiguió renovar siete sectores de su casa en un solo día, con una intervención que transformó la decoración sin recurrir a una remodelación convencional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.
play

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

La decisión de Juana Viale sobre los programas de su abuela.

Se conoció la decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

En ese mismo circuito callejero, en 2024, obtuvo sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Tras el inesperado cambio, así quedó el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Uno de estos exparticipantes de la casa más famosa pasó de la paternidad a tener un nieto.

Pasó por Gran Hermano, fue papá por tercera vez y ahora será abuelo: "Maravilloso"

Rockstar confirmó que habrá una opción con idioma español para el lanzamiento de GTA VI.

Bombazo: se filtró cuándo será lanzado el esperado modo multijugador de GTA VI

Lali Espósito volvió a demostrar que su figura trasciende el entretenimiento y el cine.

Lali Espósito habló sobre la remera de las Malvinas Argentinas que lució en el Festival de San Sebastián

últimas noticias

Donald Trump no aceptó la propuesta de Irán, informó The Washington Post. 

Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: "No es aceptable"

Hace 8 minutos
Así fue la entrevista que se volvió viral por un particular momento.

Estaba siendo entrevistada pero desapareció ante la vista de todos y fue viral: ¿qué pasó?

Hace 14 minutos
Camarones, en Chubut, es una localidad de la Patagonia rodeada de naturaleza y ubicada frente al océano. 

Así es la búsqueda de un pueblo de la Patagonia que ofrece empleo y alojamiento

Hace 30 minutos
Conocé a los famosos invitados a PH: Podemos Hablar. 

Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar del sábado 26 de septiembre

Hace 57 minutos
Lando cayó con todo contra Colapinto.

Las duras palabras de Norris contra Colapinto: "No merece estar en la Fórmula 1"

Hace 1 hora