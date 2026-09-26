Detalles en madera y renovación destacada: así es la casa de Cinthia Fernández La casa de la modelo combina espacios amplios y diferentes estilos de decoración, mientras una reciente renovación sumó nuevos detalles a varios de sus ambientes. Agregar C5N en









Conocé como es la casa de Cinthia Fernández. Redes sociales

Cinthia Fernández renovó siete sectores de su casa en apenas 24 horas.

La transformación se realizó sin obra, escombros ni polvo.

Los revestimientos de madera varillada cambiaron la estética del living, el comedor y la cocina.

Los dormitorios y la planta alta también tuvieron modificaciones decorativas. La casa de Cinthia Fernández atravesó una renovación que cambió por completo la apariencia de varios de sus ambientes. La transformación se realizó en apenas 24 horas y permitió darle un nuevo estilo a distintos sectores de la vivienda, con una propuesta que combinó detalles decorativos, practicidad y tonos cálidos.

El proyecto abarcó siete espacios de la propiedad, entre ellos el living-comedor, la cocina y los dormitorios. A diferencia de una remodelación tradicional, los cambios se hicieron mediante la colocación de paneles de revestimiento, sin necesidad de romper paredes ni generar escombros o polvo. De esta manera, fue posible modificar la estética de los ambientes en muy poco tiempo.

Así quedó la casa de Cinthia Fernández tras la remodelación interior. Redes sociales La madera se convirtió en una de las grandes protagonistas de esta renovación, especialmente a través de los paneles varillados en tonos cálidos. Estos revestimientos permitieron darle otra apariencia a paredes y columnas, además de conectar visualmente distintos rincones de la casa. Sin embargo, la propuesta también incluyó colores más oscuros para darle una identidad diferente a uno de los dormitorios.

Como es la casa de Cinthia Fernández En el living-comedor, uno de los cambios principales se realizó sobre una columna gris ubicada cerca del ingreso. El sector, que antes tenía cuadros colgados, quedó cubierto con paneles de madera varillada que también se extendieron por una de las esquinas. En el comedor, la pared detrás del mueble flotante de la televisión recibió el mismo tratamiento, con un fondo que acompaña la mesa de mármol.

La renovación también llegó a la cocina, donde el rincón del café sumó un revestimiento detrás del mueble metálico con estantes. Además de cambiar su aspecto, los paneles ayudaron a disimular agujeros e imperfecciones de la pared. En el dormitorio principal, en tanto, la cabecera de la cama quedó enmarcada por un mural de madera que se extiende desde el techo hasta el piso, mientras que la pared opuesta también fue revestida para mantener una misma línea decorativa.

El dormitorio principal y la cocina fueron parte de la renovación. Redes sociales En una de las habitaciones individuales, la propuesta fue distinta, con paneles varillados en negro y gris oscuro que le dieron una identidad propia al ambiente. La planta alta también se sumó a los cambios, con madera cálida en la pared del estar y distribuidor, detrás del sillón y el mueble bajo. Así, Cinthia consiguió renovar siete sectores de su casa en un solo día, con una intervención que transformó la decoración sin recurrir a una remodelación convencional.