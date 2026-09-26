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Así es el look comfy chic que lució Cami Homs y es perfecto para la primavera

La modelo volvió a marcar tendencia con un look moderno y un beauty look natural. Las claves del outfit que es ideal para la primavera.

Cami Homs apostó por un look comfy chic en gris melange para una jornada al aire libre.
Cami Homs apostó por un look comfy chic en gris melange para una jornada al aire libre.Redes sociales

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  • Cami Homs apostó por un look en gris melange.
  • La propuesta combinó una musculosa con capucha y una falda al tono.
  • Las sandalias negras aportaron un contraste urbano.
  • El estilismo se completó con una cola baja y maquillaje natural.
  • El outfit reúne varias claves de la tendencia comfy chic.

Cami Homs mostró el look comfy chic que es tendencia esta primavera- la modelo volvió a mostrar una de las tendencias que gana fuerza esta primavera: una combinación que busca unir comodidad y una estética cuidada sin necesidad de recurrir a prendas formales.

Para una jornada al aire libre junto a su hija Aitana, la modelo eligió un conjunto que se destacó por su efecto monocromático y por la propuesta de piezas relajadas con accesorios de inspiración urbana. El resultado quedó alineado con la moda clean look, que apuesta por una apariencia fresca y cuidada sin recurrir a un maquillaje excesivamente cargado.

Para la primavera, este vestuario resulta especialmente práctico porque permite armar un outfit fresco para diferentes planes sin resignar un estilo cuidado.

Como es el look comfy chic que hizo destacar a Cami Homs

El protagonista del look fue un conjunto de dos piezas compuesto por una musculosa con capucha y cierre frontal y una falda confeccionada en el mismo género y tono. La elección del gris melange permitió mantener una estética uniforme y sencilla, pero con un detalle diferencial: la parte superior incorpora un gorro integrado, un recurso asociado habitualmente a prendas deportivas, sobre una silueta más femenina.

La falda, por su parte, completó el conjunto y aportó movimiento a una propuesta pensada para una salida informal. El resultado demuestra una de las claves del estilo comfy chic: elegir prendas simples y cómodas y combinarlas de manera que el conjunto mantenga una apariencia actual. Además, al tratarse de un tono neutro, el gris puede combinarse fácilmente con otros colores y accesorios, lo que convierte a este tipo de conjunto en una alternativa versátil para la temporada.

Para completar el outfit, Homs eligió sandalias negras de tiras anchas, que aportaron un contraste marcado frente al gris del conjunto. La modelo llevó el pelo largo castaño con raya al medio y una cola baja tirante, un peinado sencillo que despejó el rostro y acompañó la estética prolija del outfit. En cuanto al maquillaje, optó por una alternativa natural, con piel luminosa, acabado bronzy, cejas peinadas y labios rosados con gloss.

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