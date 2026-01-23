Vértigo extremo: Alex Honnold escalará 508 metros sin cuerdas y Netflix lo transmitirá en vivo

El escalador estadounidense, uno de los más famosos del mundo, intentará subir a la torre más alta de Asia sin arneses ni redes de seguridad. Ya protagonizó el documental Free Solo, que ganó un Oscar.

Netflix se prepara para transmitir en vivo el nuevo desafío de Alex Honnold, el escalador más famoso del mundo: intentará subir al rascacielos Taipei 101, sin cuerdas y hasta una altura de 508 metros.

Honnold será el protagonista absoluto del evento Skyscraper Live, que tendrá lugar este viernes en la torre taiwanesa más alta de Asia, y bajo la modalidad de free, es decir, sin arneses ni redes de seguridad. En Argentina, la transmisión comenzará a las 22.

La misión será transmitida en streaming para todo el mundo, y ya empezó el debate sobre este espectáculo deportivo de alto presupuesto con el riesgo de vida real en la pantalla.

"Es la combinación perfecta entre ingeniería humana y capacidad física extrema ", remarcaron desde la producción que tendrá a un panel de expertos que analizará cada tramo de la aventura.

El Taipéi 101 es un rascacielos ubicado en Taipéi, Taiwán , que tiene 1056 plantas -101 sobre el nivel del suelo y 5 en el subsuelo- y que tiene una altura de 508 metros . Fue el edificio más alto del mundo entre 2003 y 2009 , y es un símbolo de la modernización y la herencia cultural.

Entre sus características, el edificio está hecho de cristales y acero, muy diferentes a la roca natural. A cientos de metros de altura, las ráfagas de viento de la isla suelen ser implacables. Otro dato a tener en cuenta es el factor psicológico, ya que el deportista estará rodeado de cámaras y drones para que millones de usuarios lo miren en tiempo real.

Quién es Alex Honnold, el escalador más famoso del mundo

Alex Honnold nació en 1985 en Sacramento, California, y empezó a escalar a los 5 años en un gimnasio local, disciplina que siguió en la adolescencia y se convirtió en una pasión. Se dedicó a explorar distintas paredes rocosas de Estados Unidos, en vez de terminar la universidad, y vivía en una camioneta con la que recorría los principales parques nacionales y zonas de escalada.

El documental Free Solo, producido por National Geographic, ganó un Premio Oscar y lo hizo mundialmente conocido por ascender en solitario integral, sin cuerdas, la ruta Freerider en El Capitán, dentro del Parque Nacional de Yosemite, una de las escaladas más desafiantes del planeta.