Germán Daffunchio, líder de Las Pelotas y exintegrante de Sumo, volvió a encender la polémica sobre la rivalidad entre la histórica banda de Luca Prodan y Soda Stereo, el grupo que lideró Gustavo Cerati. Los dos grupos se diferenciaron por su estilo y estética opuestos durante los años 80, y Daffunchio caracterizó a sus colegas como "demasiado caretas".
El cantante aseguró que el trío formado por Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio le pareció "siempre una porquería", y se posicionó como opuesto a ese estilo: "Durante muchos años Soda Stereo representó una parte del rock argentino con la que no necesariamente estábamos todos de acuerdo".
Si bien reconoció que lo iban a acusar por sus opiniones, el músico remarcó: "En la época de Sumo existían dos lados: uno de la cara bonita, de peinadito hermoso, que podía representar Soda Stereo, ese lugar. Y el otro lado era en el que estaba Sumo. Era otra cosa...", deslizó.
En la nota con Marketing Registrado, en Fox, Daffunchio advirtió que "durante muchos años Soda Stereo representó una parte del rock argentino con la que no necesariamente todos estábamos de acuerdo". En este sentido, ubicó al grupo como un representante del género que llamó "rock latino", junto a Virus y Los Enanitos Verdes.
El legado de Sumo para el rock nacional
Sumo se distinguió por fusionar post-punk, reggae, ska y punk, y por su líder carismático Luca Prodan. El grupo introdujo un sonido crudo y una lírica en inglés y español que contrastaba con el rock argentino de otras bandas de los años 80, como Soda Stereo o Virus.
La formación más conocida incluía a Luca Prodan, Germán Daffunchio (guitarra), Ricardo Mollo (guitarra), Diego Arnedo (bajo), Roberto Pettinato (saxo) y Alberto Troglio (batería), a pesar de tener cambios iniciales en sus integrantes.