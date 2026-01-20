IR A
IR A

"Demasiado caretas": Germán Daffunchio reavivó la polémica con Soda Stereo

El cantante de Las Pelotas y exintegrante de Sumo habló de la banda de Gustavo Cerati y las diferencias que los caracterizaron en los años 80.

Las declaraciones del músico no tardaron en volverse virales por su crudeza.

Las declaraciones del músico no tardaron en volverse virales por su crudeza.

Redes sociales

Germán Daffunchio, líder de Las Pelotas y exintegrante de Sumo, volvió a encender la polémica sobre la rivalidad entre la histórica banda de Luca Prodan y Soda Stereo, el grupo que lideró Gustavo Cerati. Los dos grupos se diferenciaron por su estilo y estética opuestos durante los años 80, y Daffunchio caracterizó a sus colegas como "demasiado caretas".

La artista nació en Montevideo en 1933.
Te puede interesar:

Dolor en el espectáculo: murió la reconocida actriz Adela Gleijer

El cantante aseguró que el trío formado por Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio le pareció "siempre una porquería", y se posicionó como opuesto a ese estilo: "Durante muchos años Soda Stereo representó una parte del rock argentino con la que no necesariamente estábamos todos de acuerdo".

Si bien reconoció que lo iban a acusar por sus opiniones, el músico remarcó: "En la época de Sumo existían dos lados: uno de la cara bonita, de peinadito hermoso, que podía representar Soda Stereo, ese lugar. Y el otro lado era en el que estaba Sumo. Era otra cosa...", deslizó.

Embed

En la nota con Marketing Registrado, en Fox, Daffunchio advirtió que "durante muchos años Soda Stereo representó una parte del rock argentino con la que no necesariamente todos estábamos de acuerdo". En este sentido, ubicó al grupo como un representante del género que llamó "rock latino", junto a Virus y Los Enanitos Verdes.

El legado de Sumo para el rock nacional

Sumo se distinguió por fusionar post-punk, reggae, ska y punk, y por su líder carismático Luca Prodan. El grupo introdujo un sonido crudo y una lírica en inglés y español que contrastaba con el rock argentino de otras bandas de los años 80, como Soda Stereo o Virus.

La formación más conocida incluía a Luca Prodan, Germán Daffunchio (guitarra), Ricardo Mollo (guitarra), Diego Arnedo (bajo), Roberto Pettinato (saxo) y Alberto Troglio (batería), a pesar de tener cambios iniciales en sus integrantes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

últimas noticias

El auto que manejaba el cabo de la Federal no tená patente. 

Declaró el policía que disparó en Villa Crespo: "Había salido con amigos"

Hace 29 minutos
Facundo, hijo de Maru Botana, murió cuando tenía seis meses de edad.

Maru Botana contó por primera vez cómo se enteró de la muerte de su hijo de seis meses

Hace 31 minutos
Los nombres de origenespañol son furor entre los recién nacidos. 

¿Cuál es el nombre catalán que se puso de moda en Argentina este 2026?

Hace 42 minutos
Las declaraciones del músico no tardaron en volverse virales por su crudeza.

"Demasiado caretas": Germán Daffunchio reavivó la polémica con Soda Stereo

Hace 58 minutos
Marino Hinestroza no jugará en Boca.

Boca: Marino Hinestroza sorprendió a todos y habló por primera vez sobre su pase fallido

Hace 59 minutos