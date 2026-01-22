IR A
Video: así reaccionó Dolores Fonzi luego que Belén no fuera nominada para los Oscar 2026

La directora de la película argentina compartió en redes sociales el momento en que la Academia anunciaba los ternados y no seleccionó el film para mejor producción extranjera. Los mensajes de apoyo de sus amigos y seguidores.

El momento en que Dolores Fonzi se enteraba de las nominaciones de los Oscars 2026. 

El momento en que Dolores Fonzi se enteraba de las nominaciones de los Oscars 2026. 

La actriz y directora Dolores Fonzi compartió este jueves el momento en que se enteraba de la no nominación de su película "Belén" a Mejor Película Internacional en la 98º entrega de los Premios Oscar 2026.

La película de Dolores Fonzi representará a la Argentina en los próximos Premios Oscar.
"Belén", de Dolores Fonzi, nominada a los Premios Goya como mejor película iberoamericana

Bye bye Oscar!”, escribió la protagonista en un posteo en su cuenta de Instagram donde publicó dos videos que resumieron el momento. En el primero de ellos, se la ve Fonzi andando en bicicleta por las calles de Los Ángeles; mientras que en el segundo está en el comedor de su casa junto a familiares mirando la transmisión en vivo de las nominaciones.

En el momento exacto donde los conductores anunciaban los nominados de la terna, Fonzi reflejó la decepción en su rostro a la no nominación y, luego de besar la mano de uno de sus hijos, solo atinó a levantarse y cortar la filmación.

De manera inmediata, el posteo se llenó de mensajes de aliento de sus amigos y seguidores quienes les brindaron su apoyo en un momento difícil para la directora, que la tenía expectativa de representar a Argentina en la gala internacional.

. “¿Quién te conoce, Oscar? Aguante Belén”; “Hermosa del alma”; “Lo dieron todo”; “Gracias por Belén. Gracias, Dolores, ¡fundamental! Nos llevaste lejos, ¡te amamos!”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron.

Oscars 2026: cuáles fueron los nominados a Mejor Película Extranjera

En el caso de "Belén", la película nacional no quedó nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera; en su lugar las seleccionadas fueron: "El agente secreto", "Valor sentimental", "Sirt", "Un simple accidente", y "La voz de Hind Rajab".

Si bien el film argentino dirigido por Dolores Fonzi quedó en la "shortlist" de las preseleccionadas para quedarse con la estatuilla de "Mejor Película Internacional", no logró imponerse ante otras producciones como "El Agente Secreto", de Brasil, o "Valor Sentimental" de Noruega.

La película es una adaptación de la novela Somos Belén (2019) escrita por Ana Correa, basada en un caso real sobre una mujer (Camila Pláate) que está presa por haber tenido un aborto espontáneo y la abogada que la defiende (Dolores Fonzi).

"Belén" fue reconocida a nivel nacional como internacional; en el Festival Internacional de Cine San Sebastián, Camila Pláate ganó a mejor interpretación de reparto; en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz ganó el premio del público de ficción, Premios Martín Fierro de Cine y Series ganó a Mejor película de cine, Mejor guion y Revelación. En los Premios Forqué ganó a mejor película latinoamericana.

