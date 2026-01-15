IR A
"Besa todo el tiempo": Harry Styles anunció el lanzamiento de su cuarto álbum, tras cuatro años de ausencia

El cantante británico famosos por pertenecer a One Direction reveló el nombre del material con 12 nuevas canciones y cuándo se estrenarán.

El compositor británico recorrió el mundo durante dos años con Love on Tour.

El compositor británico recorrió el mundo durante dos años con Love on Tour.

El cantante Harry Styles anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally’ o Besa todo el tiempo. Disco, ocasionalmente, tras un esperado regreso después de 4 años.

La conductora apuntó duramente contra el novio de la cantante.
La tajante advertencia de Moria Casán a Lali Espósito sobre su casamiento: "No puedo..."

El compositor, mundialmente famoso por pertenecer a la banda One Direction reveló en sus redes sociales el nombre del material que se presentará oficialmente el próximo 6 de marzo.

El artista británico reveló la noticia en su cuenta de Instagram donde mostró la tapa de su nuevo disco, donde se lo ve en una esquina de la imagen, poniéndose unas gafas de sol, en medio de un paisaje oscuro, donde sobresale una bola de discoteca suspendida en el aire.

Según adelantó la discográfica Sony Music, el actor el álbum está producido por Kid Harpoon, con quien compartió éxitos comoAs It Was,, Watermelon Sugar, y Adore You, con 12 canciones nuevas, y cuya preventa empezará este viernes 16 de enero a través de su página web oficial y sitios digitales.

La vuelta de Harry Styles, después de Love on Tour

Este nuevo material marca la vuelta de Styles, después de un período de bajo perfil, y luego de la gira internacional Love on Tour que lo posicionó como un ícono de la música. La gira de casi 2 años, de septiembre de 2021 a julio de 2023, fue una de las más taquilleras de la historia. Además, sirvió para encontrarse con sus fans en todo el mundo, con un ambiente de fiesta, flores., disfraces y guerra de agua con sus seguidores.

