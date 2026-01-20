"Nos ningunea": el Dúo Coplanacu cruzó a Javier Milei tras su visita a Jesús María Los folkloristas Roberto Cantos y Julio Paz hicieron durísimas críticas contra el mandatario por su presentación en el festival cordobés. + Seguir en







Los cantores denunciaron una especulación política por la visita al festival popular. Redes sociales

A pesar de los aplausos a Javier Milei en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, la opinión de algunos artistas que subieron al escenario fue diferente. Entre ellos estuvo el Dúo Coplanacu, quienes apuntaron contra el Presidente y lo definieron como "alguien que ningunea el reclamo social".

El dúo integrado por Roberto Cantos y Julio Paz habló sobre la visita de Milei al escenario del Anfiteatro José Hernández. "A mí me parece que alguien que ningunea el reclamo social, después no puede venir inocentemente a sumarse a la celebración del pueblo", dijo el guitarrista.

"Son fiestas de la gente, no de los artistas ni de los que organizan. Entonces suena como mezquino, como muy especulador, ningunear por un lado, desfinanciar por un lado la cultura, y después venir a sumarse a la celebración", aseguró Cantos.

Embed Julio y Roberto, los Coplanacu, fueron fieles a sus principios en el Festival de Jesús al referirse a Milei: "Nos ha caído muy mal cuando el presidente se refirió a los festivales y los ninguneó". "Suena mezquino ningunear a los festivales, desfinanciarlos y luego visitarlos". pic.twitter.com/PqyjGKvH2U — David Correa (@davidcorreatv) January 19, 2026 "Que se eduque": el pedido del Dúo Coplanacu En conferencia de prensa, el Dúo Coplanacu pidió que Milei respete el evento que se organiza a beneficio de las cooperadoras escolares de Córdoba, con el apoyo del municipio y la provincia. “Lo único que puedo decir es que se eduque", empezó el bombista.

"Los festivales dentro del país son una cosa muy potente, que no es solamente el microcentro porteño y lo que él ve. A nosotros nos ha caído muy mal cuando se refirió a los festivales; es ningunear el interior del país. Los festivales son el reflejo de lo que es la comunidad, el lugar", agregó Julio Paz.