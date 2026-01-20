"Nos ningunea": el Dúo Coplanacu cruzó a Javier Milei tras su visita a Jesús María

A pesar de los aplausos a Javier Milei en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, la opinión de algunos artistas que subieron al escenario fue diferente. Entre ellos estuvo el Dúo Coplanacu, quienes apuntaron contra el Presidente y lo definieron como "alguien que ningunea el reclamo social".
El dúo integrado por Roberto Cantos y Julio Paz habló sobre la visita de Milei al escenario del Anfiteatro José Hernández. "A mí me parece que alguien que ningunea el reclamo social, después no puede venir inocentemente a sumarse a la celebración del pueblo", dijo el guitarrista.
"Son fiestas de la gente, no de los artistas ni de los que organizan. Entonces suena como mezquino, como muy especulador, ningunear por un lado, desfinanciar por un lado la cultura, y después venir a sumarse a la celebración", aseguró Cantos.
"Que se eduque": el pedido del Dúo Coplanacu
En conferencia de prensa, el Dúo Coplanacu pidió que Milei respete el evento que se organiza a beneficio de las cooperadoras escolares de Córdoba, con el apoyo del municipio y la provincia. “Lo único que puedo decir es que se eduque", empezó el bombista.
"Los festivales dentro del país son una cosa muy potente, que no es solamente el microcentro porteño y lo que él ve. A nosotros nos ha caído muy mal cuando se refirió a los festivales; es ningunear el interior del país. Los festivales son el reflejo de lo que es la comunidad, el lugar", agregó Julio Paz.
"Los festivales en cada lugar son la muestra musical, artesanal, poética de cada lugar. Y muchas veces en los festivales hay una muestra también de la producción de cada lugar. Entonces no se puede ningunear a los festivales", advirtió el músico.
El detrás de escena de la visita de Milei a Jesús María
Javier Milei estuvo en el Festival de Jesús María, donde cantó Amor Salvaje con el Chaqueño Palavecino tras años de criticar a las fiestas populares. Si bien la TV Pública mostró imágenes del mandatario siendo aplaudido sobre el escenario y acomodado en primera fila, hubo bronca del público. Hubo registros en las redes donde quedó claro el enojo de algunos que le tiraron vasos con bebida cuando pasó cerca.