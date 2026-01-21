"Están más cerca que...": revelaron cuál es la situación entre Wanda Nara y L-Gante Mientras crecen los rumores de ruptura de la conductora de MasterChef con su pareja, se conocieron testimonios sobre un nuevo acercamiento al cantante. + Seguir en







Los famosos mantienen una relación amistosa a pesar de sus parejas actuales. Redes sociales

La relación entre la conductora de MasterChef Celebrity, Wanda Nara, con L-Gante sigue dando qué hablar y ya se habla de un reencuentro secreto. Esto sucedería a espaldas de la pareja de la mediática, el empresario inmobiliario Martín Migueles, y en medio de rumores de ruptura.

Si bien la pareja se separó públicamente, y dijeron que quedaron como buenos amigos, este último tiempo se mensajearon más de lo normal y más allá de un simple saludo a un desconocido. "Me dijeron ‘están más cerca que nunca. Tené cuidado con lo que pueda pasar este fin de semana’”.

El panelista de SQP, en América, Martín Salwe fue quien comentó que el cantante "va a estar de gira por Santa Fe, pero puede ser que vuelva a Buenos Aires y haya un encuentro con Wanda”.

El comunicador resaltó que los famosos "nunca dejaron de hablarse", mientras estaban con sus nuevas parejas. Además, aseguró que toda la información que maneja proviene de los allegados a los protagonistas.