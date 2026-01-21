IR A
IR A

"Están más cerca que...": revelaron cuál es la situación entre Wanda Nara y L-Gante

Mientras crecen los rumores de ruptura de la conductora de MasterChef con su pareja, se conocieron testimonios sobre un nuevo acercamiento al cantante.

Los famosos mantienen una relación amistosa a pesar de sus parejas actuales.

Los famosos mantienen una relación amistosa a pesar de sus parejas actuales.

Redes sociales

La relación entre la conductora de MasterChef Celebrity, Wanda Nara, con L-Gante sigue dando qué hablar y ya se habla de un reencuentro secreto. Esto sucedería a espaldas de la pareja de la mediática, el empresario inmobiliario Martín Migueles, y en medio de rumores de ruptura.

En redes sociales, los teasers generaron un volumen de interacción 188% superior al habitual para la franquicia. Además, rompieron marcas internas en plataformas como Instagram y TikTok, y detonaron múltiples tendencias en X
Te puede interesar:

Marvel ya empezó a romper récords con Avengers Doomsday antes de su estreno: cómo lo hizo

Si bien la pareja se separó públicamente, y dijeron que quedaron como buenos amigos, este último tiempo se mensajearon más de lo normal y más allá de un simple saludo a un desconocido. "Me dijeron ‘están más cerca que nunca. Tené cuidado con lo que pueda pasar este fin de semana’”.

El panelista de SQP, en América, Martín Salwe fue quien comentó que el cantante "va a estar de gira por Santa Fe, pero puede ser que vuelva a Buenos Aires y haya un encuentro con Wanda”.

El comunicador resaltó que los famosos "nunca dejaron de hablarse", mientras estaban con sus nuevas parejas. Además, aseguró que toda la información que maneja proviene de los allegados a los protagonistas.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de L-GANTE (@lgante_keloke)

El nuevo tema y video de L-Gante

L-Gante estrenó una canción y videoclip donde destaca por usar la camiseta del Club Olimpia de Paraguay, con el que recogió los mejores comentarios de los hinchas en las redes. Además, empezaron a escucharse los rumores sobre una posible conexión con la madrina del club, Karen Insfrán, que tuvo amplia repercusión mediática por el gesto futbolístico y la cercanía del músico de cumbia 420 hacia la influencer.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El testimonio del exparticipante se suma ﻿a las recientes quejas de Esteban Mirol. 

La fuerte revelación de un ex participante de MasterChef sobre el programa

Me dio ganas de un bebé, confesó Wanda Nara a Maxi López
play

Con ganas de agrandar la familia: la fuerte confesión de Wanda Nara que descolocó a Maxi López

Wanda Nara y Mauro Icardi aún están resolviendo su divorcio.

Wanda Nara reveló cuál es su relación actual con Mauro Icardi

Rusherking aseguró que una exnovia se tatuó su boca y en las redes demostraron que es La China Suárez

La sorpresiva revelación de Rusherking a Wanda Nara sobre la China Suárez

el llamativo gesto de wanda nara con mauro icardi que desato la polemica

El llamativo gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que desató la polémica

La segunda temporada de la serie carcelaria promete sacudir la pantalla de Netflix.
play

¿Hay romance? Se filtraron las primeras imágenes de L-Gante y la China Suárez en la serie En el barro

últimas noticias

Donald Trump accedió al pedido de la OTAN, mediante su jefe, Mark Rutte y dio marcha atrás con los aranceles. 

Tras una reunión con la OTAN, Donald Trump: "Hay un principio de acuerdo por Groenlandia"

Hace 11 minutos
play

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Javier Milei

Hace 46 minutos
El testimonio del exparticipante se suma ﻿a las recientes quejas de Esteban Mirol. 

La fuerte revelación de un ex participante de MasterChef sobre el programa

Hace 55 minutos
La vedette contó cómo fue su relación con el presidente de Boca hace más de una década.

Tras 10 años de silencio, Mónica Farro confirmó su relación oculta con Juan Román Riquelme

Hace 1 hora
Dolor o sufrimiento: las claves para aprender a soltar lo que nos hace daño

Dolor o sufrimiento: las claves para aprender a soltar lo que nos hace daño

Hace 1 hora