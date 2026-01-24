IR A
IR A

"Hablame de amor": reapareció la China Suárez en pleno escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La actriz rompió el silencio y eligió mostrar su apoyo hacia el futbolista tras las filtraciones de los chats privados con la conductora de Telefe.

La cantante demostró que el apoyo del club turco al futbolista está intacto.

La cantante demostró que el apoyo del club turco al futbolista está intacto.

Redes sociales

La actriz Eugenia "China" Suárez rompió el silencio después de cuatro días sin hacer comentarios sobre el escándalo de los chats filtrados entre su pareja, Mauro Icardi, y su exmujer Wanda Nara: "Háblenme de amor", escribió en sus redes.

El músico admitió que requiere cuidados profesionales para poder llevar adelante su tratamiento.
Te puede interesar:

Phil Collins reveló que vive las 24 horas con una enfermera

La cantante mostró un video del delantero del Galatasaray para graficar el momento ideal que viven en Turquía, donde se ve que ovacionan al futbolista: “Cuando entra Mauro Icardi a la cancha, todos cantan su canción. Háblenme de amor”, detalló en una historia de Instagram.

En las imágenes se la ve en la tribuna visitante respaldando a su pareja, que es ovacionada cuando entra a la cancha. No es la primera vez que la mediática demuestra el apoyo de los fanáticos del club turco por el deportista.

El recorte muestra cuando Icardi entró al campo de juego, en el minuto 70; el marcador ya estaba a favor del equipo amarillo y rojo por 3-1.

La ovación de los fanáticos hacia el delantero del Galatasaray

Wanda Nara filtró los chats y dejó expuesto a Mauro Icardi

Luego de un duro descargo del futbolista Mauro Icardi, Wanda Nara publicó las capturas de los chats privados que intercambiaron con su expareja, ahora en una relación con la China Suárez. Él respondió con un duro comunicado dando su versión de los hechos, y anotando un nuevo capítulo en la historia de amor, infidelidades y venganza.

Ella dijo "tu imagen se cayó a pedazos", y él respondió que "ella decidió romper la familia" y apuntó al músico L-Gante, expareja de la mediática, como el tercero en discordia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Germán Martitegui defendió a Wanda Nara y liquidó a Mauro Icardi tras las críticas a MasterChef

Germán Martitegui defendió a Wanda Nara y liquidó a Mauro Icardi tras las críticas a MasterChef

Maxi López mantiene una buena relación con la madre de sus hijos mayores, Wanda Nara.

Maxi López reveló lo que más lamenta de su matrimonio con Wanda Nara: "Gasté mucha plata"

Los tres cocineros quedaron expuestos por las críticas de los eliminados en el repechaje.

"Dijo un montón de cosas de nosotros": tras las críticas, un jurado de MasterChef cruzó a Esteban Mirol

Los mediáticos fueron advertidos por la filtración de los chats de conversaciones privadas.

La Justicia advirtió a Wanda Nara por filtrar los chats con Mauro Icardi: qué medidas podría tomar

Wanda e Icardi, nuevo escándalo.

El escándalo sin fin: Wanda Nara mostró sus chats con Mauro Icardi

Se separó Keitá.

Keita Baldé se separó de su pareja Simona Guatieri tras la supuesta infidelidad con Wanda Nara

últimas noticias

Alex Jeffrey Pretti era un ciudadano estadounidense de 37 años. Murió este sábado baleado por la policía migratoria del país durante una protesta.

Quién era el hombre asesinado por agentes federales en Minneapolis

Hace 10 minutos
La Policía Civil de Río de Janeiro publicó un video con imágenes de Agostina Páez. 

La Policía de Río de Janeiro usó la imagen de la abogada argentina en una campaña antirracismo

Hace 24 minutos
La cantante demostró que el apoyo del club turco al futbolista está intacto.

"Hablame de amor": reapareció la China Suárez en pleno escándalo entre Wanda e Icardi

Hace 54 minutos
Carmen Arias y Sara Mrad, de Madres de Plaza de Mayo, recibieron este sábado el premio de los Abogados de Atocha.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron homenajeadas en España

Hace 1 hora
play
El deportista intentará subir los 508 metros en modo libre y con la transmisión en tiempo real.

Vértigo extremo: Alex Honnold escalará 508 metros sin cuerdas y Netflix lo transmitirá en vivo

Hace 1 hora