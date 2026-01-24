"Hablame de amor": reapareció la China Suárez en pleno escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi La actriz rompió el silencio y eligió mostrar su apoyo hacia el futbolista tras las filtraciones de los chats privados con la conductora de Telefe. + Seguir en







La cantante demostró que el apoyo del club turco al futbolista está intacto. Redes sociales

La actriz Eugenia "China" Suárez rompió el silencio después de cuatro días sin hacer comentarios sobre el escándalo de los chats filtrados entre su pareja, Mauro Icardi, y su exmujer Wanda Nara: "Háblenme de amor", escribió en sus redes.

La cantante mostró un video del delantero del Galatasaray para graficar el momento ideal que viven en Turquía, donde se ve que ovacionan al futbolista: “Cuando entra Mauro Icardi a la cancha, todos cantan su canción. Háblenme de amor”, detalló en una historia de Instagram.

En las imágenes se la ve en la tribuna visitante respaldando a su pareja, que es ovacionada cuando entra a la cancha. No es la primera vez que la mediática demuestra el apoyo de los fanáticos del club turco por el deportista.

El recorte muestra cuando Icardi entró al campo de juego, en el minuto 70; el marcador ya estaba a favor del equipo amarillo y rojo por 3-1.

La ovación de los fanáticos hacia el delantero del Galatasaray Redes sociales Wanda Nara filtró los chats y dejó expuesto a Mauro Icardi Luego de un duro descargo del futbolista Mauro Icardi, Wanda Nara publicó las capturas de los chats privados que intercambiaron con su expareja, ahora en una relación con la China Suárez. Él respondió con un duro comunicado dando su versión de los hechos, y anotando un nuevo capítulo en la historia de amor, infidelidades y venganza.