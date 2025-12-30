La banda de sonido de Argentina en 2025: cuáles fueron las 10 canciones más escuchadas del año

Spotify creó la playlist "Top Canciones Argentina 2025" con aquellas que más se reprodujeron en el país durante este año. Colombia se llevó el primer puesto y Bad Bunny arrasó en casi la mitad del top 10.

Con el cierre de 2025, Spotify dio a conocer el ranking de las canciones más escuchadas en Argentina, el Spotify Wrapped del país . Se trata de una radiografía precisa de los gustos musicales del público local y de los artistas que dominaron el streaming a lo largo del año.

Un grupo hacker hizo el mayor golpe a Spotify: se robaron el 99,6% de la música disponible

El listado confirma el peso del trap, el pop urbano y las colaboraciones entre artistas consolidados y nuevas figuras , en un contexto donde las plataformas digitales siguen marcando el pulso del consumo musical en el país.

Las canciones con feats, cruces de estilos y lanzamientos estratégicos lograron mayor permanencia en el ranking, consolidando una tendencia que se viene profundizando en los últimos años.

De acuerdo a la playlist "Top Canciones Argentina 2025" que se puede encontrar en la plataforma de streaming, las 10 canciones más escuchadas combinan artistas locales e internacionales, con una fuerte presencia de música urbana.

Bad Bunny logró acumular cuatro canciones entre las 10 más escuchadas en el país e incluso meter una en el top 3. BAILE INoLVIDABLE pertenece al álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, lanzado el 5 de enero de 2025. Con esta creación apostó a la identidad puertorriqueña y se posicionó en contra de la colonización de Estados Unidos. Es la más predecible de las tres más reproducidas en el país.

Embed - BAD BUNNY - BAILE INoLVIDABLE (Video Oficial) | DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Las dos sorpresas son las dos colaboraciones que los argentinos no pudieron dejar de escuchar en todo el año: La Plena (W Sound 05) de Beéle, Westcol y Ovy On The Drums y Amor de Vago de La T y La M junto a Malandro, respectivamente.

La T y La M son los intérpretes de Pa' La Selección y han actuado para los campeones del mundo a quienes le dedicaron ese hit que los lanzó a la fama. La segunda canción más escuchada por argentinos y argentinas es un tema de amor, al igual que el del cantante puertorriqueño, lanzado en 2024.

"Abajo del foquito, esa esquina, te espero / Para darte el beso más largo / El verdadero beso de vago / Que no vas a olvidar jamás", entonan en el estribillo junto al ex Malajunta.

Embed - LA T Y LA M ft MALANDRO DE AMERICA - Amor de Vago

El primer lugar se lo llevó una canción mucho más subida de tono que las anteriores, pero que también le hace lugar al romance. De la mano de artistas colombianos, el tema invita a una noche calurosa de boliche y se coronó como la más escuchada este año en todo el país. Colombia se lleva el primer puesto del Spotify Wrapped 2025 de Argentina.