Habilitaron nuevos sectores y localidades para los shows de Bad Bunny en River Visitará la Argentina con tres fechas confirmadas los días 13, 14 y 15 de febrero.







Bad Bunny se encuentra recorriendo 55 ciudades en el marco de su tour mundial que comenzó en noviembre de 2025 presentando su último material ubicado en el #1 del Billboard 200 y Top 100.

Como parte de este histórico tour, Bad Bunny visitará la Argentina con tres fechas confirmadas los días 13, 14 y 15 de febrero. Debido a la configuración del show se habilitan nuevos sectores como Los Vecinos, Stage A y B, y además se podrán adquirir entradas en todas las ubicaciones para sus tres presentaciones desde el lunes 26 de enero a las 12 hs con una preventa exclusiva de 12 cuotas sin interés para clientes BBVA con tarjetas Visa.

Los destinos que forman parte de esta gira son: Santo Domingo, República Dominicana, con paradas en Costa Rica, Colombia, México, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

BAD BUNNY_ARGENTINA En “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” Bad Bunny sumerge por completo al público en su mundo celebrando la esencia y cultura de las raíces puertorriqueñas. Esta gira marca el regreso del aclamado artista a Europa por primera vez desde 2019, a Latinoamérica por primera vez desde que se convirtió en el artista de gira más destacado en 2022 con su “World’s Hottest Tour,” y a países como Australia, Brasil, Japón y más, por primera vez en su carrera.

Bad Bunny ha marcado un nuevo hito en su carrera manteniendo el puesto #1 en la lista Top Latin Albums de Billboard durante 16 semanas consecutivas.

También alcanzó el puesto #1 en la lista Artist 100 de Billboard e hizo historia al convertirse en el primer artista latino en lograr 100 entradas en el Billboard Hot 100, consolidando aún más su impacto global. Su dominio continuó cuando "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" se convirtió en el primer álbum en español en colocar todas sus canciones en el Billboard Hot 100 durante tres semanas consecutivas. POR CAMBIOS EN EL ESCENARIO NUEVOS SECTORES Y LOCALIDADES A LA VENTA: STAGE A: $420.000 + SC STAGE B: $420.000 + SC LOS VECINOS: $400.000 + SC CAMPO DELANTERO: $350.000 + SC PLATEAS SAN MARTÍN Y BELGRANO PREFERENCIALES: $370.000 + SC PLATEAS SIVORI MEDIA: $2400.000 + SC PLATEAS SAN MARTÍN Y BELGRANO ALTAS: $225.000 + SC CAMPO GENERAL: $175.000 + SC PLATEA SIVORI ALTA: $120.000 + SC ubicacion bad bunny