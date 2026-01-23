Día del Músico: publicaron un show inédito de Luis Alberto Spinetta en YouTube Se trata de un concierto emblemático que el Flaco dio en 1998 en el Paseo La Plaza. Parte del repertorio se conoció en el álbum San Cristóforo y ahora, en el día de su cumpleaños, se liberó la grabación completa. + Seguir en







El video permite apreciar la cercanía del público en una sala pequeña. Redes sociales

Cada 23 de enero se celebra en Argentina el Día del Músico, en homenaje al nacimiento de Luis Alberto Spinetta, y este año hubo un homenaje especial a partir de la liberación íntegra de un show en YouTube.

El material histórico dio origen a su álbum San Cristóforo, y el concierto fue grabado en agosto de 1998 en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, donde actuaron el "Flaco" y Los Socios Del Desierto.

En el video se ve el show completo del astro del rock, junto a Marcelo Torres en bajo y Daniel "Tuerto" Wirtz, con temas que suenan con un tono eléctrico y que marcaron un quiebre en su carrera.

Embed Las canciones fueron acompañadas con una base rítmica que el propio artista bautizó "peña de acero inoxidable", con clásicos de Almendra y Pescado Rabioso que incluyen Como el viento voy a ver y Ana no duerme.

El Día de la Música, en homenaje al Flaco Spinetta Luis Alberto Spinetta, el Flaco, falleció el 23 de enero de 2012 a los 62 años después de padecer una grave enfermedad desde 2011. Su partida impactó en la música argentina y el rock nacional y dejó un legado invaluable para las nuevas generaciones. En su honor, el Congreso instauró el Día Nacional del Músico en 2014, una fecha que celebra su contribución al arte musical del país.