Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron homenajeadas en España Las organizaciones de Derechos Humanos más importantes de Argentina recibieron este sábado el premio de la Fundación de Abogados de Atocha.







Carmen Arias y Sara Mrad, de Madres de Plaza de Mayo, recibieron este sábado el premio de los Abogados de Atocha.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron distinguidas este sábado en España con el prestigioso premio Abogados de Atocha, un reconocimiento entregado en Madrid por su casi medio siglo de lucha por la memoria, la justicia y la reparación.

"La memoria tiene que ser fértil y producir hechos importantes", dijo Sara Mrad, una de las representantes del colectivo de Derechos Humanos más importante del país, al recibir el premio en la sede del Patronato de la Fundación Abogados de Atocha, que fue entregado junto al gremio Comisiones Obreras (CC.OO.).

"Esta distinción nos acerca al pueblo de España, que también ha sufrido una represión muy grande", agregó Mrad, quien estuvo acompañada por Carmen Arias, ambas con el emblemático pañuelo blanco de las Madres y Abuelas.

Cada 24 de enero, la Fundación de los Abogados de Atocha y CC.OO. entregan un premio a aquellas personas o entidades que luchan por la libertad y la justicia, en homenaje a los letrados que fueron asesinados en la conocida "matanza de Atocha" de 1977.

madres y abuelas Leonardo Fossati, Carmen Arias, Sara Mrad y Paula Sansone, representantes de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. La matanza de Atocha fue un atentado terrorista cometido por un comando de la ultraderecha española en Madrid durante la noche del 24 de enero de 1977, en el que murieron cinco abogados laboralistas del Partido Comunista de España (PCE) y de CC.OO., en lo que significó un hecho clave para la transición democrática después de la muerte del dictador Francisco Franco.

El premio también fue recibido por Leonardo Fossati, quien asistió al reconocimiento en representación de las Abuelas de Plaza de Mayo. Él es uno de los 140 nietos recuperados y uno de los herederos de la causa de reparación histórica, ya que forma parte de la comisión directiva de la organización. Paula Sansone, otra nieta recuperada que hoy coordina la Casa por la Identidad, también fue parte de la comitiva que recibió el premio. "En Argentina, donde está habiendo voces de negacionismo que reivindican esta última dictadura cívico-militar, tener el reconocimiento de otros países y de compañeros que acompañan e impulsan la misma lucha es muy importante para nosotros", dijo Fossati. "Tenemos que seguir en la lucha y preparar a los jóvenes para que ellos la continúen", cerró Arias.