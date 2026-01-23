Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas que ya están disponibles en las plataformas

La La carrera rumbo a los Premios Oscar 2026 ya comenzó, y las películas favoritas al premio mayor de la La Academia de Hollywood ya están disponibles en las plataformas Netflix, Apple TV y HBO Max.
Tras el anuncio de la Academia de Hollywood muchas de las películas se pueden encontrar en Netflix, Apple TV y HBO Max, entre otras.
La La carrera rumbo a los Premios Oscar 2026 ya comenzó, y las películas favoritas al premio mayor de la La Academia de Hollywood ya están disponibles en las plataformas Netflix, Apple TV y HBO Max.
La ceremonia oficial de entrega de las distinciones será el próximo 15 de marzo, en el Dolby Theatre, pero el público ya empezó a palpitar quiénes serán los protagonistas y las producciones elegidas en 2025 por el gran jurado del cine
Entre las películas se destaca Frankestein, protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, bajo la dirección de Benicio del Toro, es la producción original de Netflix favorita para llevarse una estatuilla. El filme reversiona la historia de Mary Shelley y se vuelve un contenido puramente de ciencia ficción.
Además de Netflix están disponibles otras plataformas como Apple TV, HBO Max o Prime Video, en donde se pueden ver las candidatas a los premios de la Academia de Hollywood.
La 98ª edición de los Premios de la Academia tendrá lugar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles. La ceremonia se transmitirá desde las 20 por TNT y HBO Max.