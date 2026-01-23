IR A
Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas que ya están disponibles en las plataformas

Tras el anuncio de la Academia de Hollywood muchas de las películas se pueden encontrar en Netflix, Apple TV y HBO Max, entre otras.

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.

La La carrera rumbo a los Premios Oscar 2026 ya comenzó, y las películas favoritas al premio mayor de la La Academia de Hollywood ya están disponibles en las plataformas Netflix, Apple TV y HBO Max.

El momento en que Dolores Fonzi se enteraba de las nominaciones de los Oscars 2026. 
Video: así reaccionó Dolores Fonzi luego que Belén no fuera nominada para los Oscar 2026

La ceremonia oficial de entrega de las distinciones será el próximo 15 de marzo, en el Dolby Theatre, pero el público ya empezó a palpitar quiénes serán los protagonistas y las producciones elegidas en 2025 por el gran jurado del cine

Entre las películas se destaca Frankestein, protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, bajo la dirección de Benicio del Toro, es la producción original de Netflix favorita para llevarse una estatuilla. El filme reversiona la historia de Mary Shelley y se vuelve un contenido puramente de ciencia ficción.

La Guía completa para ver las películas candidatas al Oscar 2026

Además de Netflix están disponibles otras plataformas como Apple TV, HBO Max o Prime Video, en donde se pueden ver las candidatas a los premios de la Academia de Hollywood.

  • Bugonia está en Prime Video, aunque no está disponible en todas las ubicaciones.
  • F1 puede encontrarse en Apple TV.
  • Frankenstein ya está disponible en Netflix.
  • Hamnet aparece en Prime Video, pero no se encuentra habilitada para todas las regiones.
  • Marty Supreme está en el listado en Prime Video, aunque no disponible para ciertos territorios.
  • Una batalla tras otra se ve en HBO Max, Prime Video y Apple TV.
  • El agente secreto está en Prime Video, pero su disponibilidad varía según la región.
  • Valor sentimental está disponible en Prime Video, aunque no disponible en todos los países.
  • Pecadores integra la lista de HBO Max, Prime Video y Apple TV.
  • Sueños de trenes puede verse en Netflix.

¿Cuándo se entregan los Oscars 2026?

La 98ª edición de los Premios de la Academia tendrá lugar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles. La ceremonia se transmitirá desde las 20 por TNT y HBO Max.

