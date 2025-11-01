1 de noviembre de 2025 Inicio
Tras el huracán Melissa, el embajador en Jamaica advirtió que "250 argentinos intentan regresar al país"

Marcelo Balbi contó que los compatriotas se encuentran ubicados en hoteles y que en las próximas horas comenzarán los vuelos de repatriación.

Lo que dejó el huracán Melissa.

Lo que dejó el huracán Melissa.

El Huracán Melissa arrasó Jamaica en las últimas horas del miércoles y, según indicó el embajador argentino en ese país, Marcelo Balbi, hay 250 argentinos que se encuentran varados. Pero que todos están en perfecto estado de salud. Incluso contó que están iniciando su repatriación.

“Fueron días muy difíciles para Jamaica. Este ha sido un huracán categoría 5 que ingresó al territorio de Jamaica en martes al mediodía en una característica muy lenta y permaneció cuatro horas, provocando una tremenda devastación, sobre todo en el sudoeste”, explicó a modo contexto Balbi en Argentina en vivo en C5N.

Explicó que “se sufrió una devastación absoluta con voladuras del 70, 80% de los techos, hospitales dañados. Hay 19 muertos, hay cinco más por confirmarse y estaríamos en los 24 fallecidos. El sistema eléctrico está completamente afectado. Al finalizar, 77% de la isla estaba sin electricidad y ahora 66%”.

“Aquí tenemos 250 argentinos intentan regresar al país. El jueves se abrieron las operaciones de Kingston y se esperaba que fuera hoy. Es posible que, como es el primer día, sufran demoras los vuelos”, agregó a la espera de que todo se normalice.

Pero la cifra fue cambiando porque, si bien al momento hay contabilizados 250 argentinos, “fueron incorporando grupos cuando el huracán estaba sucediendo o luego porque la cifra inicial que teníamos era de 70 argentinos, pero fue incremento”.

Por último, explicó que “calculan que hay daños por u$s700 millones, pero son muy preliminares. Una catástrofe de esta naturaleza afecta mucho al turismo. El ministro de Turismo indicó que el 15 de diciembre esté completamente reparado para recibir la etapa alta de turismo con normalidad”.

