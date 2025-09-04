IR A
La impactante transformación de Tini Stoessel: nuevo cambio de look

La cantante sorprendió con un corte de pelo distinto mientras avanza con su carrera artística y se multiplican los rumores sobre su boda con Rodrigo De Paul.

Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores.

Redes Sociales

La transformación de Tini Stoessel volvió a marcar tendencia en redes sociales. La artista decidió dejar atrás las extensiones largas y apostar por un corte bob a la altura de los hombros, con mechas baby light y flequillo, un estilo que renovó por completo su imagen. La foto, acompañada por una canción de Beele, rápidamente se volvió viral y fue celebrada por miles de seguidores.

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán: cuál es el motivo de la decisión.
El cambio de look se da en un contexto cargado de proyectos. A pocas semanas de lanzar su festival Futura y en medio del éxito de la nueva serie de Disney donde tiene un papel protagónico, la cantante reafirma su lugar como figura central de la música y la actuación. En cada aparición pública, además, sorprende con atuendos audaces que refuerzan su impronta personal.

Durante su estadía en México, Tini también fue noticia por su estilo. En un evento de prensa lució un conjunto de pantalón negro de vestir combinado con lencería de transparencias, una apuesta que desató comentarios en medios y plataformas digitales. Estas elecciones muestran cómo la artista utiliza la moda como una extensión de su carrera artística.

Tini - corte nuevo
El nuevo corte bob con flequillo de Tini Stoessel marcó un giro en su estilo y se volvió viral en redes sociales.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habrían suspendido su casamiento

Mientras tanto, el foco mediático también está en la relación de la cantante con Rodrigo De Paul. Aunque distintos programas aseguraron que la pareja ya tenía fecha y lugar definidos para diciembre en Argentina, nuevas versiones indicaron que la boda podría no concretarse. El abogado Mauricio D’Alessandro sorprendió en DDM al afirmar que no habrá firma y que el casamiento estaría suspendido.

El vínculo sentimental entre ambos ya atravesó varias idas y vueltas. Tras una separación anunciada en 2023, retomaron la relación de manera discreta, primero en Europa y luego en Estados Unidos. Hoy se muestran unidos en Miami, donde el futbolista juega en el Inter, y ella lo acompaña en sus compromisos deportivos.

Tini y Rodrigo De Paul
Entre rumores de boda y desmentidas, la relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sigue en el centro de la atención pública.

Incluso, Tini expresó en una entrevista reciente su deseo de formar una familia en el futuro, lo que refuerza las expectativas en torno a cómo avanzará la pareja. Entre versiones cruzadas, la historia de amor continúa generando titulares tanto en el plano íntimo como en el mediático.

