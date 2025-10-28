Fin de la polémica: Yanina Latorre expuso la exorbitante cifra que cobran los bailarines de Tini Stoessel

La conductora de SQP desmintió a la periodista Laura Ubfal, quien había indicado que el sueldo que percibían era de $200 mil. “No es así”, indicó.

La conductora de Sálvese Quien Pueda (SQP), Yanina Latorre, reveló cuál es la cifra que perciben los bailarines de Tini Stoessel, quienes acompañan a la artista en la gira de Futttura en Argentina , y el número desmintió a Laura Ubfal, quien había indicado que cobraban $200 mil.

En primer lugar, Damasia Ochoa, la panelista del programa, inició el tema: “No hay ningún bailarín de Tini que haya bailado con Lali. Mentira porque no cobran 200 mil pesos”. Y sumó: “Si vamos a hablar, hablemos con datos".

“ Los bailarines cobran por todo el proceso $8 millones, que incluye dos meses de ensayo , de lunes a viernes, de 10 a 18, más los ocho shows. Los ensayos incluyen catering, snacks y almuerzo para todos”, informó Latorre.

Y explicó: “El show dura tres horas, ella canta 46 temas, de los cuales 31 tienen coreografía. Los bailarines firmaron un contrato el día uno que pisaron los estudios de ensayo donde se les mencionaba las condiciones de trabajo. Nunca hubo ninguna queja, me dice esta fuente que me manda, por mal pago".

Luego de la suspensión de la primera fecha del recital de Futttura, el futbolista del Inter Miami, Rodrigo De Paul, estuvo presente en el debut de Tini Stoessel en Tecnópolis en lo que se convirtió en la primera de ocho noches. El jugador estuvo a puro canto, grito y aplausos de parte.

La felicidad de la artista se pudo dar luego de tener que informar envuelta en llanto que el primer show iba a tener que suspenderse por las lluvias del viernes. No hubo invitados en escenario, pero sí muchos famosos en el vip.

La artista tuvo su primer show en muchos años y no quiso que sea normal. Por ese motivo, preparó cuatro escenarios y uno central al mejor estilo internacional para poder tocar las canciones más populares de su carrera. Pasó por sus inicios con Violetta, luego cantó sus primeros hits, pasó por Un mechón de pelo y terminó con los últimos temas.

Embed | La forma en la que Rodrigo De Paul mira a TINI mientras canta… puro amor y admiración #FUTTTURA pic.twitter.com/Wz6Jf0cvvT — TINI VENEZUELA (@FcoTiniVzla_) October 26, 2025

Además de su familia, su padre Alejandro Stoessel y su madre Mariana Muzlera, el que estuvo en el show fue Rodrigo De Paul. El futbolista que se tomó unos días de descanso de su club Inter Miami para poder estar presente en el recital de su novia.

Se lo pudo ver con una gorra negra y un buzo negro del merchandising de Futttura. Se lo vio tranquilo por momentos y por otros cantando a los gritos. Algunos de los videos lo mostraron muy musical bailando La Original en un vip con su suegro al costado.