Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián El jurado estará presidido por el cineasta español J.A Bayona, acompañados por figuras como Mark Strong y Gia Coppola.







El jurado de la Sección Oficial de la 73ª edición del Festival de San Sebastián estará integrado por el cineasta español J.A. Bayona, seleccionado por Lo Imposible y Un monstruo viene a verme, junto con Mark Strong, Gia Coppola y la actriz argentina Lali Espósito. El evento será del 19 al 27 de septiembre.

El director de Jurassic World: Fallen Kingdom estará acompañado por la cineasta portuguesa Laura Carreira, premiada con la Concha de Plata a la mejor edición por On Falling en 2024; la directora estadounidense Gia Coppola, reconocida por el Premio Especial del Jurado por The Last Showgirl en 2024; la actriz Zhou Dongyu, protagonista de Amor bajo el espino blanco de Zhang Yimou; el actor británico Mark Strong, conocido por sus papeles en The Imitation Game, El topo, 1917, Tár o la saga Kingsman, la francesa Anne-Dominique Toussaint, productora de varias películas dirigidas por Louis Garrel, y Lali.

También, habrá una amplia presencia de cine latinoamericano, encabezada por las producciones argentinas de la Sección Oficial, Daniel Hendler, director y actor de la película de inauguración 27 noches, junto con Carla Peterson, Dolores Fonzi, la actriz Isabel Aimé González y Esteban Bigliardi.

Horizontes Latinos tendrá cineastas como Dominga Sotomayor, Fernando Eimbcke, Marcelo Gómes y María Clara Escobar. Mientras que la presencia latinoamericana se extenderá a Luis Ortega, Paz Encina, Sergio Oksman, Kleber Mendoca Filho y Paoul Peck.

