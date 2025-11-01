¿Adiós a TikTok? El nuevo cambio de Netflix que puede destrozar a la red social La plataforma de streaming busca diversificar su oferta para adaptarse a la forma en que los suscriptores usan sus tablets y celulares. La nueva función estará disponible en los próximos meses. Por







Netflix anunció una nueva función que competirá con TikTok.

La función "Momentos" de Netflix permitirá a los suscriptores recortar fragmentos de series y películas.

Esos videos podrán compartirse en un feed, en formato vertical, para interactuar con otros usuarios.

No hay fecha de estreno confirmada, pero estaría disponible en los próximos meses.

La empresa aclaró que el objetivo no es competir con TikTok. Netflix, una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, nació con un concepto claro: llevar el cine a tu casa. Como su contenido son películas y series pensadas para la pantalla grande, la mayoría de los usuarios lo ven en televisores y computadoras, pero ahora podrían migrar a los celulares.

Hace ya bastante tiempo que la app de la N roja está disponible en smartphones y tablets, lo que obliga a girar el dispositivo de forma horizontal para ver bien el contenido. La novedad es que la plataforma anunció un cambio para adaptarse al formato vertical que podría destrozar a TikTok.

La noticia fue confirmada por la directora de tecnología de Netflix, Elizabeth Stone, durante las conferencias TechCrunch Disrupt 2025 que se realizaron a fines de octubre en San Francisco. "Estamos probando un feed de video vertical en dispositivos móviles que se adapta a las necesidades actuales de los consumidores y a cómo utilizan hoy sus dispositivos", señaló.

Netflix celular Freepik Cómo es la función "Momentos" de Netflix La función de video vertical de Netflix se llamará "Momentos" y, en principio, estará disponible en los próximos meses. La idea es que cada usuario pueda recortar fragmentos de las series o películas que está viendo y compartirlos en el feed para que otros suscriptores puedan verlos, alentando la "conexión social".

La plataforma ya tiene un feed de video vertical disponible como prueba piloto, pero solo permite ver adelantos de las series o películas, por lo que funcionan como "ganchos" para llevar al usuario al contenido principal. Con la función "Momentos", serán los propios suscriptores quienes creen esos posteos.

"No pretendemos copiar lo que hacen TikTok y otras plataformas", aclaró Stone. "Creemos que hay un tipo de entretenimiento, o un momento crucial, especialmente valioso para nuestros miembros. Queremos centrarnos en eso en lugar de intentar abarcarlo todo a la vez, lo cual no creo que deba ser una parte fundamental de la estrategia", explicó.