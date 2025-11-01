Gatos viajeros: historias de las mascotas que prefirieron conocer el mundo antes que quedarse en el sillón Si bien hay muchos gatos que aman la comodidad del hogar, muchos de ellos se hicieron famosos por sus aventuras. Cruzaron mares enteros para recorrer el mundo: conocelos. Por







Historias de gatos viajeros: los más famosos del mundo.

A pesar de que hay muchos gatos que son hogareños y aman hacer travesuras dentro de casa, muchos de ellos se diferencian a sangre de los perros por su espíritu aventurero.

Uno de los grandes ejemplos son los gatos navegantes. Desde hace siglos, los marineros sabían que no se podía arrancar ningún viaje sin un gato a bordo porque eran la mejor defensa contra las ratas que se subían a las embarcaciones y devoraban las provisiones de la tripulación. Además, los roedores dañaban mucho las cuerdas y eso podía traer serios problemas para navegar.

Egipcios, fenicios, vikingos... las civilizaciones más antiguas y famosas del mundo elegían llevar gatos en sus viajes no solo por cuestiones de utilidad, sino que también lo hacían por superstición. Se creía en aquel entonces que los gatos traían suerte y brindaban protección contra las tormentas. Un gato feliz a bordo era señal de un viaje próspero.