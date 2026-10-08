IR A
IR A

Tini Stoessel debutará en el Lollapalooza Argentina 2027: el emotivo mensaje en sus redes

La artista pop expresó sus primexeras sensaciones, luego de que el festival musical confirmara el line up para la edición que se llevará a cabo del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

La cantante estará en el festival.

La cantante estará en el festival.

Lollapalooza Argentina 2027 confirmó este jueves el line up para la 12º edición que se llevará del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Tini Stoessel, debutante en el festival, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para expresarle a los fans las primeras sensaciones por la atrapante noticia.

El evento que canceló la familia Messi.
Te puede interesar:

Es oficial: la familia de Messi canceló un importante evento y explicaron los motivos

"Mi primera vez en el Lolla", escribió la artista pop, junto a emojis de llantos, en una historia en su cuenta de Instagram, donde replicó el anuncio oficial del Lollapalooza. A posterior, se filmó en primer plano, visiblemente emocionada y musicalizada con el tema Cupido.

Además de Tini, la escena local tendrá una presencia transversal en la grilla: Dillom llegará con La Nueva Violencia, su tercer álbum, una nueva mutación artística que profundiza su alejamiento del trap y abre el juego hacia el post-punk, el rock, la new wave y la electrónica. Usted Señalemelo llevará al festival Términos & Condiciones, su cuarto álbum y el giro más electrónico de su carrera, donde el trío cruza synth pop, experimentación y pulso de pista.

A ellos se suman K4OS, Un Poco de Ruido, Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofía Mora y Las Sombras, entre otros nombres que muestran la diversidad y vitalidad de la música hecha en el país.

Todos los artistas del Lollapalooza argentina 2027

  • Travis Scott

  • Charli XCX

  • The Killers

  • Tini

  • David Guetta

  • Queens of the Stone Age

  • The Neighbourhood

  • Rawayana

  • Fontaines D.C.

  • Sombr

  • The Prodigy

  • Dillom

  • Malcolm Todd

  • Dominic Fike

  • Cage the Elephant

  • Geese

  • Raye

  • Lola Young

  • Slayyyter

  • Adéla

  • Un Poco de Ruido

  • Marlon Hoffstadt

  • Four Tet

  • Angine de Poitrine

  • Tomora

  • K4OS

  • Leon Bridges

  • Usted Señalemelo

  • Boys Noize

  • Snow Strippers

  • Carlita

  • Sammy Virji

  • Ninajirachi

  • Julia Wolf

  • Die Spitz

  • Yorghaki

  • The Avalanches

  • Rivo

  • Boy Harsher

  • Mateo Dufour Live

  • Amaia

  • Midnight Generation

  • Mind Enterprises

  • Ayybo

  • Juan Hansen Live

  • Violet Grohl

  • Ela Taubert

  • Enzocerobulto

  • Juana Rozas

  • Francisca Valenzuela

  • Broke Carrey

  • Princesa Alba

  • Lolu Menayed

  • Folgar

  • Tiga

  • Santos Bravos

  • Daniela Spalla

  • Kchiporros

  • Natalia Lacunza

  • Zé Pequeña

  • Sofia Mora

  • Dandára

  • Joaco Burgos

  • Ara

  • Palo

  • Fabrizio

  • Mai Lawson

  • Hana Fox

  • Varese

  • Sol Porro

  • Hellolola

  • Molle

  • Pato Mallet

  • Las Sombras

  • La Ramona.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Messi fue quien pidió cambiar la fecha del casamiento de Tini y De Paul.

"Fue por Lionel Messi": la determinante modificación del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Yanina Latorre habló con las camaras de intrusos y contó todo.

Yanina Latorre le declaró la guerra a la mamá de Tini Stoessel y ventiló toda la interna familiar

¡Todo mal! Yanina Latorre arremetió contra la mamá de Tini.

Yanina Latorre destrozó a la mamá de Tini y lanzó una durísima acusación: "Estás negociando dinero con un hijo"

La periodista de espectáculos fulminó a la mamá de Tini.

El fuertísimo cruce entre Yanina Latorre y la mamá de Tini en redes sociales

Tini recibió un duro revés por parte de su familia.

La peor venganza: la decisión de la familia de Tini Stoessel tras no ser invitados al casamiento con Rodrigo De Paul

Tini, firme contra su padre.

Explotó todo: revelaron la ínfima cifra que Tini Stoessel le ofreció a su padre Alejandro

últimas noticias

Los problemas para seguir la letra de las canciones perjudicó su desempeño.

Tensión y eliminación en Popstars: el cruce de una participante con Ángela Torres

Hace 5 minutos
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

A horas de su entrega, Trump reclama el Nobel de la Paz: "Detuve la destrucción total del mundo"

Hace 17 minutos
Los periodistas, cada vez más cerca de volver a estar juntos.

La grabaron: el nuevo gesto de Sofía Martínez con Diego Leuco que aumenta los rumores de reconciliación

Hace 31 minutos
Marcha en defensa de la industria nacional en el centro porteño. 

Multitudinaria marcha en defensa de la industria nacional: "No llegamos a fin de mes"

Hace 51 minutos
El evento que canceló la familia Messi.

Es oficial: la familia de Messi canceló un importante evento y explicaron los motivos

Hace 1 hora