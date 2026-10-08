Tini Stoessel debutará en el Lollapalooza Argentina 2027: el emotivo mensaje en sus redes La artista pop expresó sus primexeras sensaciones, luego de que el festival musical confirmara el line up para la edición que se llevará a cabo del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Agregar C5N en









La cantante estará en el festival.

Lollapalooza Argentina 2027 confirmó este jueves el line up para la 12º edición que se llevará del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Tini Stoessel, debutante en el festival, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para expresarle a los fans las primeras sensaciones por la atrapante noticia.

"Mi primera vez en el Lolla", escribió la artista pop, junto a emojis de llantos, en una historia en su cuenta de Instagram, donde replicó el anuncio oficial del Lollapalooza. A posterior, se filmó en primer plano, visiblemente emocionada y musicalizada con el tema Cupido.

Además de Tini, la escena local tendrá una presencia transversal en la grilla: Dillom llegará con La Nueva Violencia, su tercer álbum, una nueva mutación artística que profundiza su alejamiento del trap y abre el juego hacia el post-punk, el rock, la new wave y la electrónica. Usted Señalemelo llevará al festival Términos & Condiciones, su cuarto álbum y el giro más electrónico de su carrera, donde el trío cruza synth pop, experimentación y pulso de pista.

A ellos se suman K4OS, Un Poco de Ruido, Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofía Mora y Las Sombras, entre otros nombres que muestran la diversidad y vitalidad de la música hecha en el país.