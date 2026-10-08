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Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2027: todos los artistas confirmados

El tradicional festival se llevará a cabo del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Habrá representantes del pop, el rock, el hip hop y la música electrónica.

Se conocieron los artistas que estarán en el Lollapalooza Argentina 2027. 

Se conocieron los artistas que estarán en el Lollapalooza Argentina 2027.  

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2027, el tradicional festival que se llevará a cabo del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro: The Killers, David Guetta y el regreso de Queens of the Stone Age, Tini y Dillom figuran entre los más destacados. Flow volverá a transmitir el evento para la Argentina, Uruguay y Paraguay.

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La noticia sumó un nuevo capítulo a la expectativa de los fans, que hace más de 10 años concurren a uno de los mayores eventos de música realizados en el país. Habrá representantes del pop, el rock, el hip hop y la música electrónica. Las entradas ya están a la venta en la web de All Access, donde ofrecen 6 cuotas sin interés.

Para la nueva edición, Travis Scott llega como una de las figuras determinantes del Hip-Hop & Rap global; Charli xcx, consolidada como una de las fuerzas más influyentes y disruptivas del pop contemporáneo; y The Killers, con un repertorio que reúne algunos de los grandes himnos del rock de las últimas dos décadas.

A ellos se suman Tini, la artista argentina que se convirtió en figura central del pop tras la expansión internacional de su show “FUTTTURA” y David Guetta, referente de la electrónica global.

La escena local tendrá una presencia transversal en la grilla: Dillom llegará con La Nueva Violencia, su tercer álbum, una nueva mutación artística que profundiza su alejamiento del trap y abre el juego hacia el post-punk, el rock, la new wave y la electrónica. Usted Señalemelo llevará al festival Términos & Condiciones, su cuarto álbum y el giro más electrónico de su carrera, donde el trío cruza synth pop, experimentación y pulso de pista.

A ellos se suman K4OS, Un Poco de Ruido, Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora y Las Sombras, entre otros nombres que muestran la diversidad y vitalidad de la música hecha en el país.

Junto con el lineup se conoció que Flow volverá a transmitir el festival para la Argentina, Uruguay y Paraguay.

Todos los artistas del Lollapalooza argentina 2027

  • Travis Scott

  • Charli XCX

  • The Killers

  • Tini

  • David Guetta

  • Queens of the Stone Age

  • The Neighbourhood

  • Rawayana

  • Fontaines D.C.

  • Sombr

  • The Prodigy

  • Dillom

  • Malcolm Todd

  • Dominic Fike

  • Cage the Elephant

  • Geese

  • Raye

  • Lola Young

  • Slayyyter

  • Adéla

  • Un Poco de Ruido

  • Marlon Hoffstadt

  • Four Tet

  • Angine de Poitrine

  • Tomora

  • K4OS

  • Leon Bridges

  • Usted Señalemelo

  • Boys Noize

  • Snow Strippers

  • Carlita

  • Sammy Virji

  • Ninajirachi

  • Julia Wolf

  • Die Spitz

  • Yorghaki

  • The Avalanches

  • Rivo

  • Boy Harsher

  • Mateo Dufour Live

  • Amaia

  • Midnight Generation

  • Mind Enterprises

  • Ayybo

  • Juan Hansen Live

  • Violet Grohl

  • Ela Taubert

  • Enzocerobulto

  • Juana Rozas

  • Francisca Valenzuela

  • Broke Carrey

  • Princesa Alba

  • Lolu Menayed

  • Folgar

  • Tiga

  • Santos Bravos

  • Daniela Spalla

  • Kchiporros

  • Natalia Lacunza

  • Zé Pequeña

  • Sofia Mora

  • Dandára

  • Joaco Burgos

  • Ara

  • Palo

  • Fabrizio

  • Mai Lawson

  • Hana Fox

  • Varese

  • Sol Porro

  • Hellolola

  • Molle

  • Pato Mallet

  • Las Sombras

  • La Ramona.

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