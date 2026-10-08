Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2027: todos los artistas confirmados El tradicional festival se llevará a cabo del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Habrá representantes del pop, el rock, el hip hop y la música electrónica. Agregar C5N en









Se conocieron los artistas que estarán en el Lollapalooza Argentina 2027.

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2027, el tradicional festival que se llevará a cabo del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro: The Killers, David Guetta y el regreso de Queens of the Stone Age, Tini y Dillom figuran entre los más destacados. Flow volverá a transmitir el evento para la Argentina, Uruguay y Paraguay.

La noticia sumó un nuevo capítulo a la expectativa de los fans, que hace más de 10 años concurren a uno de los mayores eventos de música realizados en el país. Habrá representantes del pop, el rock, el hip hop y la música electrónica. Las entradas ya están a la venta en la web de All Access, donde ofrecen 6 cuotas sin interés.

Para la nueva edición, Travis Scott llega como una de las figuras determinantes del Hip-Hop & Rap global; Charli xcx, consolidada como una de las fuerzas más influyentes y disruptivas del pop contemporáneo; y The Killers, con un repertorio que reúne algunos de los grandes himnos del rock de las últimas dos décadas.

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Medio de pago:@Santander_Ar @VisaArgentina… pic.twitter.com/hKQ7ak62Mq — Lollapalooza Argentina (@lollapaloozaar) October 8, 2026 A ellos se suman Tini, la artista argentina que se convirtió en figura central del pop tras la expansión internacional de su show “FUTTTURA” y David Guetta, referente de la electrónica global.

La escena local tendrá una presencia transversal en la grilla: Dillom llegará con La Nueva Violencia, su tercer álbum, una nueva mutación artística que profundiza su alejamiento del trap y abre el juego hacia el post-punk, el rock, la new wave y la electrónica. Usted Señalemelo llevará al festival Términos & Condiciones, su cuarto álbum y el giro más electrónico de su carrera, donde el trío cruza synth pop, experimentación y pulso de pista.

A ellos se suman K4OS, Un Poco de Ruido, Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora y Las Sombras, entre otros nombres que muestran la diversidad y vitalidad de la música hecha en el país. Junto con el lineup se conoció que Flow volverá a transmitir el festival para la Argentina, Uruguay y Paraguay. Todos los artistas del Lollapalooza argentina 2027 Travis Scott

Charli XCX

The Killers

Tini

David Guetta

Queens of the Stone Age

The Neighbourhood

Rawayana

Fontaines D.C.

Sombr

The Prodigy

Dillom

Malcolm Todd

Dominic Fike

Cage the Elephant

Geese

Raye

Lola Young

Slayyyter

Adéla

Un Poco de Ruido

Marlon Hoffstadt

Four Tet

Angine de Poitrine

Tomora

K4OS

Leon Bridges

Usted Señalemelo

Boys Noize

Snow Strippers

Carlita

Sammy Virji

Ninajirachi

Julia Wolf

Die Spitz

Yorghaki

The Avalanches

Rivo

Boy Harsher

Mateo Dufour Live

Amaia

Midnight Generation

Mind Enterprises

Ayybo

Juan Hansen Live

Violet Grohl

Ela Taubert

Enzocerobulto

Juana Rozas

Francisca Valenzuela

Broke Carrey

Princesa Alba

Lolu Menayed

Folgar

Tiga

Santos Bravos

Daniela Spalla

Kchiporros

Natalia Lacunza

Zé Pequeña

Sofia Mora

Dandára

Joaco Burgos

Ara

Palo

Fabrizio

Mai Lawson

Hana Fox

Varese

Sol Porro

Hellolola

Molle

Pato Mallet

Las Sombras

La Ramona.