Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2027: todos los artistas confirmados

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2027, el tradicional festival que se llevará a cabo del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro: The Killers, David Guetta y el regreso de Queens of the Stone Age, Tini y Dillom figuran entre los más destacados. Flow volverá a transmitir el evento para la Argentina, Uruguay y Paraguay.
La noticia sumó un nuevo capítulo a la expectativa de los fans, que hace más de 10 años concurren a uno de los mayores eventos de música realizados en el país. Habrá representantes del pop, el rock, el hip hop y la música electrónica. Las entradas ya están a la venta en la web de All Access, donde ofrecen 6 cuotas sin interés.
Para la nueva edición, Travis Scott llega como una de las figuras determinantes del Hip-Hop & Rap global; Charli xcx, consolidada como una de las fuerzas más influyentes y disruptivas del pop contemporáneo; y The Killers, con un repertorio que reúne algunos de los grandes himnos del rock de las últimas dos décadas.
A ellos se suman Tini, la artista argentina que se convirtió en figura central del pop tras la expansión internacional de su show “FUTTTURA” y David Guetta, referente de la electrónica global.
La escena local tendrá una presencia transversal en la grilla: Dillom llegará con La Nueva Violencia, su tercer álbum, una nueva mutación artística que profundiza su alejamiento del trap y abre el juego hacia el post-punk, el rock, la new wave y la electrónica. Usted Señalemelo llevará al festival Términos & Condiciones, su cuarto álbum y el giro más electrónico de su carrera, donde el trío cruza synth pop, experimentación y pulso de pista.
A ellos se suman K4OS, Un Poco de Ruido, Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora y Las Sombras, entre otros nombres que muestran la diversidad y vitalidad de la música hecha en el país.
Junto con el lineup se conoció que Flow volverá a transmitir el festival para la Argentina, Uruguay y Paraguay.
Todos los artistas del Lollapalooza argentina 2027
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Travis Scott
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Charli XCX
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The Killers
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Tini
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David Guetta
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Queens of the Stone Age
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The Neighbourhood
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Rawayana
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Fontaines D.C.
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Sombr
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The Prodigy
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Dillom
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Malcolm Todd
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Dominic Fike
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Cage the Elephant
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Geese
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Raye
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Lola Young
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Slayyyter
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Adéla
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Un Poco de Ruido
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Marlon Hoffstadt
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Four Tet
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Angine de Poitrine
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Tomora
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K4OS
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Leon Bridges
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Usted Señalemelo
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Boys Noize
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Snow Strippers
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Carlita
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Sammy Virji
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Ninajirachi
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Julia Wolf
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Die Spitz
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Yorghaki
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The Avalanches
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Rivo
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Boy Harsher
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Mateo Dufour Live
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Amaia
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Midnight Generation
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Mind Enterprises
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Ayybo
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Juan Hansen Live
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Violet Grohl
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Ela Taubert
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Enzocerobulto
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Juana Rozas
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Francisca Valenzuela
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Broke Carrey
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Princesa Alba
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Lolu Menayed
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Folgar
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Tiga
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Santos Bravos
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Daniela Spalla
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Kchiporros
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Natalia Lacunza
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Zé Pequeña
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Sofia Mora
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Dandára
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Joaco Burgos
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Ara
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Palo
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Fabrizio
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Mai Lawson
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Hana Fox
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Varese
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Sol Porro
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Hellolola
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Molle
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Pato Mallet
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Las Sombras
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La Ramona.