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Tini Stoessel cerró su gira en Perú con un emotivo mensaje para María Becerra

La cantante pop dedicó una palabras a su colega, con quien consolidó una fuerte amistad, y rescató la presencia de la quilmeña en su vida personal. "Te quiero tanto", escribió.

Tini Stoessel y María Becerra forjaron una férrea amistad

Tini Stoessel y María Becerra forjaron una férrea amistad, más allá de colaborar entre sí en varias canciones.

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Tini Stoessel finalizó la primera parte de su gira en Perú, en una noche muy especial llena de música y amor por parte de sus fans. Cuando bajó la espuma de tanta emoción, la cantante dedicó algunas palabras de agradecimiento a distintos colegas entre los que incluyó a María Becerra, a quien destacó por su presencia tanto arriba del escenario como en su vida personal.

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La argentina utilizó su cuenta oficial de Instagram para hacer una lista de homenajes a quienes compartieron parte de sus shows en el país latinoamericano. En primer lugar, la dedicatoria fue para el efusivo público peruano. "¡Perú, gracias! Qué hermoso cierre de esta primera parte de la gira. Los amo y los extrañaba mucho. Nos llenaron de amor", expresó la artista.

Con fotos y videos del show, la publicación de Tini estuvo acompañada de un extenso texto en el que sobresalió la mención a "La Nena de Argentina", a quien se refirió con palabras de amor. "Gracias María Becerra, por acompañarme; te quiero tanto, amiga", comenzó el escrito. "Me hace feliz compartir con vos arriba del escenario, pero sobre todo gracias por acompañarme también abajo, en todos los aspectos", cerró la cantante y dio claras señales del vínculo que las une.

Además, Stoessel sumó guiños de gratitud a otros artistas que estuvieron con ella en Perú. "Sabés lo mucho que te admiro y agradezco por formar parte de mi vida, amo trabajar con vos", fue la mención para Maximiliano Espíndola, cantante argentino y, también, hubo sentidas palabras para Mercedes Lambre. "Mi hermana del alma, gracias por haberme salvado en tantos momentos y haber sido por tantos años la mejor compañera", redactó la intérprete pop.

Tini Stoessel reclamó justicia por los femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia

Tini Stoessel se sumó a las expresiones de las figuras públicas tras los femicidios de Agostina Vega, de 14 años, en Córdoba, y de Dulce María Beatriz Candia, de 17, en Misiones. A través de una historia publicada en Instagram, la cantante pop se sumó al reclamo de justicia por ambas adolescentes y cuestionó la persistencia de la violencia de género en la Argentina.

"Justicia por Agostina y por Dulce. Vivir con miedo, vivir sabiendo que esto no para. Sentir que ninguna está a salvo, que el miedo sigue siendo parte de nuestra realidad", escribió la intérprete, quien manifestó su preocupación por la frecuencia con la que se repiten estos hechos y listó una serie de interrogantes que reflejan el reclamo de distintos colectivos feministas y organizaciones sociales.

Tini stoessel

"¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir leyendo esas noticias? ¿Hasta cuándo va a ser moneda corriente? ¿Hasta cuándo vamos a tener que nombrar a una más?", cuestionó y, antes de cerrar su mensaje, Stoessel expresó un contundente pedido: "Justicia por todas".

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