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El papá de Rodrigo De Paul reveló detalles de la boda con Tini Stoessel: "Todavía..."

Roberto De Paul habló en exclusiva para C5N en la previa del partido de la Selección argentina ante Inglaterra y aprovechó para revelar detalles de la fiesta. "Mandé a preparar el traje", afirmó.

El padre de Rodrigo habló y reveló detalles de la boda más esperada.

El padre de Rodrigo habló y reveló detalles de la boda más esperada.

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En la previa de la semifinal con Inglaterra, Roberto, el padre de Rodrigo De Paul, habló con C5N en una entrevista exclusiva con Daniela Ballester y contó cómo vive la familia el Mundial que disputa su hijo. Además, reveló detalles sobre uno de los eventos más esperados: la boda del futbolista con Tini Stoessel.

El periodista fue agredido mientras buscaba conseguir un testimonio de la cantante y pareja de Rodrigo De Paul.
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Al comenzar la charla, el padre del mediocampista contó que la familia estaba ultimando los preparativos para celebrar el cumpleaños de Bautista, el hijo de Rodrigo y Camila Homs, una reunión que aprovecharán para compartir en medio del intenso calendario mundialista.

Roberto compartió con los televidentes su mirada sobre los rivales y el camino que recorrió la Selección argentina hasta llegar a esta instancia del Mundial: "Nada es fácil", sentenció. Además, contó cómo vive la familia la previa del partido clave de este miércoles y reveló las cábalas a las que se aferra en cada encuentro.

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La celebración del año: la boda de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Sin embargo, uno de los momentos más esperados por los fanáticos llegó cuando la charla se desvió hacia la historia de amor de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. Allí apareció la pregunta sobre la boda que la pareja tiene prevista para fin de año.

Ballester aprovechó y le consultó sobre cómo lo acompaña Tini Stoessel durante este clima mundialista, y Roberto contó detalles sobre la cantante y la relación que mantiene con el futbolista. "Tini la pasa como todos nosotros. Ella es la fanática número uno de Rodri", expresó y continuó: "Tiene mucha ansiedad y nerviosismo. Siempre se sienta a un costado y alienta", aseguró.

Más tarde, la conversación giró hacia la boda del año, cuya fecha, según la pareja había adelantado, sería a fines de 2026. Fue entonces cuando Nacho Rodríguez le consultó cómo se preparaba y el padre del campeón, entre risas, reveló: "Todavía no me mandaron la invitación, pero tengo el traje listo y lo mandé a encargar".

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