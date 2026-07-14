El papá de Rodrigo De Paul reveló detalles de la boda con Tini Stoessel: "Todavía..." Roberto De Paul habló en exclusiva para C5N en la previa del partido de la Selección argentina ante Inglaterra y aprovechó para revelar detalles de la fiesta. "Mandé a preparar el traje", afirmó. Agregar C5N en









El padre de Rodrigo habló y reveló detalles de la boda más esperada. Instagram

En la previa de la semifinal con Inglaterra, Roberto, el padre de Rodrigo De Paul, habló con C5N en una entrevista exclusiva con Daniela Ballester y contó cómo vive la familia el Mundial que disputa su hijo. Además, reveló detalles sobre uno de los eventos más esperados: la boda del futbolista con Tini Stoessel.

Al comenzar la charla, el padre del mediocampista contó que la familia estaba ultimando los preparativos para celebrar el cumpleaños de Bautista, el hijo de Rodrigo y Camila Homs, una reunión que aprovecharán para compartir en medio del intenso calendario mundialista.

Roberto compartió con los televidentes su mirada sobre los rivales y el camino que recorrió la Selección argentina hasta llegar a esta instancia del Mundial: "Nada es fácil", sentenció. Además, contó cómo vive la familia la previa del partido clave de este miércoles y reveló las cábalas a las que se aferra en cada encuentro.

View this post on Instagram La celebración del año: la boda de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel Sin embargo, uno de los momentos más esperados por los fanáticos llegó cuando la charla se desvió hacia la historia de amor de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. Allí apareció la pregunta sobre la boda que la pareja tiene prevista para fin de año.

Ballester aprovechó y le consultó sobre cómo lo acompaña Tini Stoessel durante este clima mundialista, y Roberto contó detalles sobre la cantante y la relación que mantiene con el futbolista. "Tini la pasa como todos nosotros. Ella es la fanática número uno de Rodri", expresó y continuó: "Tiene mucha ansiedad y nerviosismo. Siempre se sienta a un costado y alienta", aseguró.