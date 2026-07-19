Javier Milei habló sobre el Mundial y la Selección: "Nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo" El Presidente elogió la entrega de los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni y destacó el impacto de su trayectoria deportiva tras el desenlace del certamen. Por Agregar C5N en









Javier Milei, presidente de la Argentina. CICIYP

El presidente Javier Milei destacó el desempeño de la Selección argentina tras la final del Mundial y afirmó este domingo que "hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores". En una entrevista en radio Mitre, el mandatario ratificó que el Gobierno decretará feriado nacional el día que el plantel decida celebrar el hito junto al pueblo argentino.

El jefe de Estado subrayó que el combinado nacional alcanzó tres finales en los últimos cuatro torneos mundialistas, un rendimiento que calificó como "extraordinario". En ese sentido, sostuvo que "nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo", al tiempo que remarcó que el resultado adverso en el encuentro decisivo "no puede opacar ni empañar" la magnitud de la campaña del equipo de Lionel Scaloni.

Asimismo, el Presidente enfatizó la vigencia del equipo nacional a lo largo de los años. "De cuatro competencias llegaron a tres finales. Eso marca que no solo han estado en un altísimo nivel, sino que además lo han hecho durante dieciséis años. No es fácil un logro de estas características", expresó el líder del Ejecutivo.

En su mensaje, el mandatario elogió el compromiso y la entrega del grupo de deportistas ante la exigencia internacional. "Los jugadores han dado una muestra enorme de lo que es dejar todo por un objetivo. Nunca se entregaron. Argentina nunca se rinde", aseveró.

El Gobierno ofrece la Casa Rosada para los festejos oficiales Respecto a la logística de los reconocimientos, Milei informó que el Poder Ejecutivo puso a disposición del equipo diversas alternativas para llevar a cabo los festejos. "Cuando ellos decidan qué día quieren celebrar con los argentinos, ese día va a ser declarado feriado nacional", anunció el Presidente, quien confirmó la opción de utilizar la Casa Rosada para el encuentro con la gente.