20 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei habló sobre el Mundial y la Selección: "Nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo"

El Presidente elogió la entrega de los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni y destacó el impacto de su trayectoria deportiva tras el desenlace del certamen.

Por
Javier Milei

Javier Milei, presidente de la Argentina.

CICIYP

El presidente Javier Milei destacó el desempeño de la Selección argentina tras la final del Mundial y afirmó este domingo que "hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores". En una entrevista en radio Mitre, el mandatario ratificó que el Gobierno decretará feriado nacional el día que el plantel decida celebrar el hito junto al pueblo argentino.

El jefe de Estado subrayó que el combinado nacional alcanzó tres finales en los últimos cuatro torneos mundialistas, un rendimiento que calificó como "extraordinario". En ese sentido, sostuvo que "nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo", al tiempo que remarcó que el resultado adverso en el encuentro decisivo "no puede opacar ni empañar" la magnitud de la campaña del equipo de Lionel Scaloni.

Asimismo, el Presidente enfatizó la vigencia del equipo nacional a lo largo de los años. "De cuatro competencias llegaron a tres finales. Eso marca que no solo han estado en un altísimo nivel, sino que además lo han hecho durante dieciséis años. No es fácil un logro de estas características", expresó el líder del Ejecutivo.

En su mensaje, el mandatario elogió el compromiso y la entrega del grupo de deportistas ante la exigencia internacional. "Los jugadores han dado una muestra enorme de lo que es dejar todo por un objetivo. Nunca se entregaron. Argentina nunca se rinde", aseveró.

El Gobierno ofrece la Casa Rosada para los festejos oficiales

Respecto a la logística de los reconocimientos, Milei informó que el Poder Ejecutivo puso a disposición del equipo diversas alternativas para llevar a cabo los festejos. "Cuando ellos decidan qué día quieren celebrar con los argentinos, ese día va a ser declarado feriado nacional", anunció el Presidente, quien confirmó la opción de utilizar la Casa Rosada para el encuentro con la gente.

En relación a Lionel Messi, el mandatario expresó su "agradecimiento" hacia el capitán y lo definió como un deportista "digno de admiración" por sostener la excelencia profesional durante más de dos décadas. "Ha llevado enormes alegrías a todos los argentinos y también a todos los que disfrutan del buen fútbol", afirmó.

Por último, el mandatario se refirió a la continuidad de Scaloni, a quien calificó como "una persona superlativa y un líder extraordinario". Para concluir su pronunciamiento, Milei manifestó su deseo de que el técnico "siga lo que su corazón dicta" y transmitió un mensaje final al plantel: "Infinitamente agradecido por la tarea enorme que han hecho y por lo alto que han dejado el valor de los argentinos".

Rating Cero

La farándula expresó su alegría y emoción por la Selección.

Los mensajes de los famosos a la Selección tras la caída en la final del Mundial 2026

Wanda Nara acusó un robo en su casa de Milán.

El drama de Wanda Nara en medio de la final del Mundial 2026: entraron a robar a su casa y estaban sus hijos

¿Qué fue de la vida de Freddie Prinze Jr., el actor que fue furor en los 90?

Que fue de la vida de Freddie Prinze Jr, el actor que fue furor en los 90

Las imágenes que compartieron la Scaloneta o sus seres queridos en redes sociales.

Cábalas, cumpleaños y demoras: cómo vivieron la previa a la final las parejas de la Scaloneta

La actriz de Sex and the City mostró algunos detalles del interior de su antigua vivienda en Nueva York.

Así es la cama y el vestidor que tiene Sarah Jessica Parker

Este fue el cambio que tuvo Jeff Doldblum en su alimentación.

Este fue el papel que le cambió la vida por completo a Jeff Goldblum en su alimentación

últimas noticias

Javier Milei, presidente de la Argentina.

Milei habló sobre el Mundial y la Selección: "Nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo"

Hace 53 minutos
Estos son los resultados del sorteo del domingo 19 de julio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.392 del domingo 19 de julio de 2026

Hace 1 hora
El SAME atendió tres pacientes por eventos cardiovasculares durante la final del Mundial 2026.

Dos hombres fallecieron por paros cardíacos durante la final entre Argentina y España

Hace 1 hora
El momento en que los jugadores esquivan a Trump.

Lisandro Martínez y Cuti Romero le negaron el saludo a Donald Trump en la entrega de medallas

Hace 1 hora
La farándula expresó su alegría y emoción por la Selección.

Los mensajes de los famosos a la Selección tras la caída en la final del Mundial 2026

Hace 1 hora