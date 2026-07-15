El festejo de Tini Stoessel por la segunda final de Rodrigo de Paul en un Mundial: "Vamos Argentina"

La cantante expresó su amor al mediocampista, que disputará una final de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva. "Dios mío, te amo", le escribió en redes sociales.

Tini Stoessel acompañó a Rodrigo de Paul durante el Mundial de Qatar 2022, celebró con el futbolista cuando Argentina venció a Croacia en la semifinal y festejó este miércoles en Instagram que el mediocampista haya vuelto a pasar a otra final de una Copa del Mundo tras ganarle a Inglaterra .

"Estamos en la finaaaaaaaaaaal", escribió De Paul y la cantante le comentó: "Mi amor, te amo tanto. ¡Dios mío, te amo! Vamos Argentina, te amo". Luego de la semifinal, ambos celebraron en la tribuna junto al resto de las familias de la Scaloneta. La presencia de la artista en el Mundial ya es una cábala del equipo dirigido por Lionel Messi.

Roberto de Paul, padre de Rodrigo, había detallado que la cantante la pasa como todo el resto de la familia de De Paul y la había definido como "la fanática número uno de Rodri". "Tiene mucha ansiedad y nerviosismo. Siempre se sienta a un costado y alienta ", había asegurado a C5N el suegro de la intérprete.

La pareja se mostró cariñosa tras el pase de Argentina a la final del Mundial de Norteamérica de 2026 y se los pudo ver besándose y abrazándose entre el resto de los familiares y seres queridos de la Scaloneta en la tribuna del estadio Mercedes Benz.

El comentario de Tini Stoessel en la publicación de Rodrigo de Paul por el pase a la final del Mundial 2026.

En los últimos días volvió a reflotar el tema de su casamiento porque Tini y De Paul habían anticipado que sería a fines de 2026, pero el padre del futbolista deslizó a C5N: "Todavía no me mandaron la invitación, pero tengo el traje listo y lo mandé a encargar".

DE PAUL TINI pic.twitter.com/GMu1FTV5CB — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Rodrigo de Paul se emocionó al hablar de Tini Stoessel

Tras el triunfo de la Scaloneta ante Suiza y conseguir su pasaje directo a la semifinal contra Inglaterra por la Copa del Mundo 2026, Rodrigo De Paul habló con la prensa y, con las emociones a flor de piel, se mostró conmovido al referirse al apoyo de su pareja Tini Stoessel. "Siempre está en todos los partidos. Sufre más que yo", expresó.

La artista argentina volvió a decir presente en esta Copa del Mundo y se la vio junto a su familia alentando a la Selección argentina. En diálogo con Cadena 3 de Córdoba, el futbolista agradeció el apoyo de su compañera y dijo: "No puedo hablar mucho de ella porque la verdad que me emociono un montón".

"Es una gran mujer, mi gran compañera…", completó su declaración, visiblemente emocionado. En este contexto, durante la última semana, Tini subió a sus redes varias postales desde Estados Unidos, donde se la vio junto a De Paul festejando los triunfos y metiendo unos días de descanso.

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En pleno festejo, la artista argentina compartió en sus historias una foto del volante, todavía con la camiseta albiceleste, celebrando la clasificación con toda la garra y la mirada encendida. Esa imagen se transformó en su propio grito de amor.

Sobre la postal, la cantante clavó un mensaje corto y al ángulo: "Te amo, mi amor". Y como si buscara unir la pareja con la camiseta, sumó otra dedicatoria que sonó como canto de hinchada: "Te amo, Argentina", con un corazón blanco y la bandera celeste y blanca.