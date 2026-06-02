2 de junio de 2026 Inicio
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Quién es Mario Alberto Yung, el remisero detenido por el crimen de Dulce María Beatriz Candia

Las pericias sobre el auto y la ropa del detenido aún están en curso. La Justicia de Misiones aguarda los resultados para consolidar la acusación formal contra el sospechoso.

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La triangulación de antenas de telefonía celular lo ubicó en la zona donde encontraron el cuerpo.

La triangulación de antenas de telefonía celular lo ubicó en la zona donde encontraron el cuerpo.

Policía de Misiones

Mario Alberto Yung, de 46 años y vecino de la ciudad de Eldorado, es el principal sospechoso en la causa que investiga la muerte de Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años hallada sin vida en una construcción abandonada del barrio El Tucán, en Misiones. El hombre se desempeñaba como remisero y mantenía algún tipo de vínculo de cercanía con la joven, lo que lo colocó en el foco de la investigación desde el comienzo.

Fue desde una cama de sala común donde Melisa Heredia recibió la peor noticia. 
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Yung había sido demorado en una instancia previa y luego liberado por falta de pruebas. Sin embargo, la investigación dio un giro decisivo cuando la triangulación de antenas de telefonía celular lo ubicó en la zona donde fue hallado el cuerpo durante el período estimado del fallecimiento. Los registros indicaron que su dispositivo permaneció en ese sector entre 20 y 30 minutos, en coincidencia con los datos de muerte determinado por los peritos.

Según trascendió, el sospechoso vivía solo, no tenía pareja ni hijos y carecía de antecedentes penales. Su detención fue encabezada por el Director General de Seguridad en el barrio 20 de Junio, y la causa quedó formalmente caratulada como femicidio. Tras el arresto, se incautaron su vehículo y prendas de vestir para realizar pericias científicas.

El Comisario General Raúl Maslowski se refirió al operativo y afirmó que "continuaremos trabajando con todos los recursos humanos, tecnológicos y logísticos que dispone la Jefatura de Policía, de manera coordinada con la Justicia, hasta lograr el total esclarecimiento de esta causa".

Dulce María Beatriz Candia

Qué reveló la autopsia de Dulce María Beatriz Candia

El Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial determinó que Dulce María murió por asfixia mecánica. Durante el hallazgo del cuerpo, que presentaba un avanzado estado de descomposición dentro de una cámara séptica, los peritos encontraron una tela o sábana rodeando el cuello de la víctima, elemento que habría sido utilizado para el estrangulamiento.

La cronología forense estimó que la muerte ocurrió entre 4 y 5 días antes de que los restos fueran descubiertos. Dado el estado en que se encontraba el cuerpo, los médicos no pudieron confirmar ni descartar otras lesiones de manera inmediata, por lo que se ordenaron estudios de laboratorio complementarios para detectar posibles rastros de intoxicación o material genético de terceros.

Una de las líneas que mantiene activa la investigación es la posibilidad de que la joven haya sufrido abuso sexual antes de ser asesinada. Las pericias científicas en curso buscan transformar los indicios recolectados en el lugar del hallazgo en pruebas concretas que permitan cerrar el expediente con solidez probatoria.

El padre de Dulce María, Narciso Candia, que se encontraba internado al momento de los hechos, relató el impacto que le generó la noticia: "Yo estaba internado y no sabía nada. Los médicos me pedían que no pasara nervios. Cuando me enteré de todo esto quedé en shock", afirmó.

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