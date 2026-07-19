20 de julio de 2026 Inicio
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Lisandro Martínez y Cuti Romero le negaron el saludo a Donald Trump en la entrega de medallas

Los zagueros argentinos evitaron el contacto con el mandatario estadounidense durante la premiación tras la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo 2026.

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El momento en que los jugadores esquivan a Trump.

El momento en que los jugadores esquivan a Trump.

Los defensores Lisandro Martínez y Cristian Romero evitaron darle la mano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la ceremonia de entrega de medallas posterior a la final del Mundial 2026.

Lamine Yamal y Lionel Messi en la final del Mundial 2026.
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Los futbolistas de la Selección argentina exteriorizaron su bronca tras la caída por 1 a 0 frente a España y prefirieron solo saludar al titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Los cruces al final del partido

El enojo por el resultado adverso provocó incidentes en el campo de juego al finalizar el partido. Leandro Paredes protagonizó cruces físicos con los españoles Eric García y Gavi, situación que requirió la intervención del entrenador Lionel Scaloni para separar a los deportistas.

Por su parte, el defensor Nicolás Otamendi también evidenció su frustración a través de un entredicho verbal con el mediocampista Rodri. Durante el intercambio, el zaguero le recriminó al rival haber estado “llorando toda la semana”.

La desazón por la caída golpeó anímicamente al capitán Lionel Messi y al propio Scaloni, quienes no pudieron contener el llanto. El impacto de la derrota llevó al director técnico a poner en duda su continuidad al frente del equipo en la conferencia de prensa.

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