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19 de julio de 2026 Inicio

Los números de una leyenda: con 39 años y ocho goles, Messi brilló a lo grande en su sexto Mundial

El capitán argentino cerró su histórica participación en la Copa del Mundo 2026 como máxima figura del equipo albiceleste, tras convertirle a cinco rivales distintos y alcanzar marcas inéditas para su edad.

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La decepción de Messi tras perder la final frente a España.

La decepción de Messi tras perder la final frente a España.

El capitán argentino, Lionel Messi, culminó su participación en la Copa del Mundo 2026 este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Con 39 años, el gran referente de la Selección argentina afrontó su sexta cita mundialista en un estado de forma extraordinario, respaldado por números impresionantes y un liderazgo total.

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A lo largo del torneo, Messi acumuló un total de ocho goles que resultaron fundamentales para el andar de la Scaloneta hacia el tramo final. La contundencia del rosarino superó a varios esquemas defensivos en las distintas rondas del certamen, con una incidencia directa en la cuota goleadora del equipo.

Durante la fase inicial, el delantero se lució con un triplete ante Argelia en el debut, para después aportar un doblete frente a Austria y un tanto contra Jordania. Ya en los cruces a todo o nada, mantuvo la precisión con una conquista ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final y otra frente a Egipto en la llave de octavos.

Messi demostró que mantiene intacto su nivel de competitividad en el más alto nivel. Su presencia en la edición de la Copa del Mundo 2026 significó un hito que refleja la vigencia sin precedentes de una trayectoria que comenzó formalmente en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Más allá del resultado obtenido contra España en la final, la marca cosechada por Messi lo colocó en las páginas doradas de la historia. Sus ocho gritos reconfirmaron su lugar de privilegio en el fútbol, con un rendimiento magistral que jamás se observó en un jugador de su edad.

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