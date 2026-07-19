¿Todo confirmado? Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya eligieron fecha para su casamiento

En la previa de la final del Mundial 2026, dieron a conocer que el día de la boda del año coincidirá con una fecha clave para la Selección argentina.

En la antesala de lo que será la final de la segunda final de Rodrigo De Paul con la Selección argentina, trascendió la fecha exacta en la que se casará con Tini Stoessel y que estará relacionada con un día clave de la Albiceleste.

Cuánto cuesta el bolso Gucci de Tini Stoessel que es tendencia en el 2026

Sin duda, la unión de la artista y el futbolista argentino será la boda del año y si bien solo trascendió que será en diciembre , ahora desde LAM, conducido por Ángel De Brito, dieron por confirmado que la parejita ya eligió el día .

El panelista, Pepe Ochoa aseguró que la unión formal será nada más ni nada menos que el próximo 18 de diciembre , día que coincide con el cuarto aniversario de la consagración de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022 , cuando superó por 4 a 2 a Francia en el estadio Lusail.

“El 18 de diciembre se casa Tini con Rodrigo De Paul, acá en Argentina. Cerraron la fecha y ya está todo confirmado”, aseguró el comunicador dando por hecho una noticia que hasta el momento se evitó dar desde el entorno de ambos protagonistas, ya sea por parte de la actriz y del campeón del mundo, como así también desde el entorno familiar.

Recientemente el padre del ex – Racing, Roberto De Paul , habló en exclusiva con Daniela Ballesteros en C5N, donde habló de su nuera, pero trató de no dar precisión sobre lo que sin dudas será la boda del año.

El panelista, Nacho Rodríguez, le consultó cómo se preparaba y el padre del campeón, entre risas, reveló: "Todavía no me mandaron la invitación, pero tengo el traje listo y lo mandé a encargar".

Dónde será la boda de Tini Stossel y Rodrigo De Paul

Luego que se diera a conocer el día en que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, en enero, el periodista Martín Salwe había asegurado en Lape Club Social, que la pareja había elegido Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, para celebrar la boda del año.

Se trata de un lugar conocido, ya que es el mismo espacio donde se realizan varios eventos importantes relacionada figuras del mundo del espectáculo y del deporte para celebrar sus casamientos.

Entre las parejas que eligieron ese lugar se encuentran el recordado Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, además de Stefi Roitman y Ricky Montaner, entre otros reconocidos nombres.

El complejo cuenta con una capilla propia, donde podría realizarse la ceremonia religiosa, y también dispone de amplios espacios destinados a la celebración posterior, pero sobre todas las cosas, cuentan con un alto nivel de privacidad, ya que el predio se encuentra completamente cerrado.