Los mensajes de los famosos a la Selección tras la caída en la final del Mundial 2026 María Becerra, el Chino Darín y Dalma Maradona son algunas de las celebridades que postearon mensajes e imágenes de aliento para el equipo argentino. Agregar C5N en









La farándula expresó su alegría y emoción por la Selección.

Todo un pueblo está feliz por la entrega y el corazón de la Selección argentina en el Mundial 2026. A pesar de haber perdido la final frente a España, algunos de los famosos enseguida reflejaron la alegría por el paso del equipo de Lionel Scaloni.

Uno de los primeros fue el Chino Darín, que tuvo una disputa familiar con Úrsula Corberó, su esposa y mamá de su hijo, que es española. Apenas terminado el partido, dedicó unas sentidas palabras de aliento al equipo nacional. Agradecido por su actuación, destacó: "Gracias por tanto".

Celeste Cid, por su parte, destacó la bandera de Malvinas y escribió: "Gracias por el corazón y el ejemplo. Son épicos". Lo mismo hizo Dalma Maradona, que en tres posteos se deshizo en elogios a Lionel Messi, la selección y el inolvidable trapo de Malvinas".

“Tus lágrimas son las de todos nosotros. Gracias por representarnos de la mejor manera y dejar todo hasta el final”. “Qué orgullo que seas argentino. Gracias por todo Leo”, dijo la hija del 10.

El posteo de María Becerra tras cantar el himno en la final del Mundial La nena de Argentina explotó de emoción en su cuenta personal y escribió: "Honrada de haber cantado hoy para todos ustedes el himno de mi patria. Argentina, cada día te quiero más":