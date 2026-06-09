Thiago Medina le respondió a la mamá de Daniela Celis tras las polémicas indirectas: "No estoy para estupideces"

Tras las publicaciones de la mamá de la participante, que despertaron todo tipo de especulaciones, el vendedor de artículos importados decidió expresarse públicamente y dejó una contundente reflexión que no pasó desapercibida.

Thiago Medina rompió el silencio y respondió sin filtros a los llamativos mensajes de su exsuegra. Aunque ella no mencionó nombres, muchos usuarios interpretaron que las indirectas estaban dirigidas a la familia del ex Gran Hermano, quien no tardó en salir al cruce con varios historias.

La familia Medina-Celis parece no tener paz. Tras los posteos donde se cruzaron una de las hermanas de Thiago y la mamá de Daniela Celis, el exhermanito se hartó y respondió de la misma manera.

Thiago, a través de su Instagram, subió una historia donde se lo puede ver manejando un auto y escribió: "Quédense tranquilos que de parte de mi familia no hay ninguna guerra. No estoy para estupideces". La contundente frase da indicios del mal momento que vive la familia extendida.

El origen de esta pelea se debe a que, en los últimos días, la mamá de Daniela lanzó unas picantes indirectas a través de una foto de las mellizas. "Cuando estás con la que no aguantás" y "Saquen al decorado" fueron dos de las frases que expuso en su Instagram y que generaron molestia en los Medina.

la nena de daniela El contundente mensaje que envió la mamá de Daniela, dirigido a la familia Celis.

Tras esta historia, Brisa Medina, la hermana gemela de Thiago, redobló la apuesta y subió otra respondiendo: "Si hablamos de sacar el decorado, te lo tendrían que sacar a vos, metida".

WhatsApp Image 2026-06-09 at 20.41.51 Captura: redes sociales.

Thiago Medina, a los besos con una influencer

Un video de Thiago Medina a los besos con una influencer de Only Fans comenzó a circular en redes sociales y despertó rumores sobre un posible nuevo romance. Si bien ninguno de los involucrados confirmó una relación sentimental, las imágenes fueron suficientes para que muchos usuarios empezaran a preguntarse si el exhermanito volvió a apostar al amor tras el final de su historia con Daniela Celis.

El momento ocurrió durante una transmisión en vivo que se extendió a la madrugada, llamada "Cita express", que Thiago compartió a través de la plataforma de streaming Kick. A lo largo de más de tres horas, el influencer conversó con Brenda Rodríguez, una creadora de contenido que reúne miles de seguidores tanto en Kick como en Instagram.

Durante el streaming, ambos hablaron sobre distintos aspectos de sus vidas, intercambiaron opiniones y respondieron comentarios de quienes seguían la transmisión. Con el paso de los minutos, los espectadores comenzaron a insistir para que los protagonistas se acercaran más y, finalmente, llegó el momento que terminó convirtiéndose en tendencia.

Embed "CONSÍGANSE UN HOTEL"



Thiago Medina y una influencer de OnlyFans se dieron un apasionado beso en vivo y los usuarios estallaron en las redes.pic.twitter.com/XslkFomLK3 — FARANDULA (@farandulArgOK) June 5, 2026

Frente a la audiencia, Thiago y Brenda compartieron un beso que quedó registrado en el video y que rápidamente fue replicado en distintas plataformas. La escena generó una gran cantidad de comentarios y reacciones, especialmente entre quienes siguen de cerca la vida sentimental del ex concursante del reality de Telefe.

Más allá de las especulaciones sobre una posible relación, ninguno de los dos realizó declaraciones posteriores para aclarar el vínculo que mantienen. Sin embargo, el episodio volvió a instalar el nombre de Thiago Medina en las redes sociales.